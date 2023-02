Samsung hat einen komplett neuen Smartphone-Markt geschaffen und ist dort mit seinen Falt-Handys führend. Nach einigen Jahren der Dominanz zieht die Konkurrenz nach und baut sogar bessere Geräte, die die Schwächen von Samsungs Modellen aufzeigen. Das will sich das Unternehmen aber nicht lange gefallen lassen.

Samsung Galaxy Z Flip 5 mit riesigem Außendisplay

Spätestens nachdem Oppo mit dem Find N2 Flip ein Klapp-Handy vorgestellt hat, welches vieles besser macht als Samsung, soll das Galaxy Z Flip 5 wieder zurückschlagen. Es wurde in der Vergangenheit schon darüber spekuliert, dass Samsung an zwei Stellen nachbessert. Dabei geht es einmal um das faltbare Display. In der neuen Generation soll die Falz nicht mehr so stark zu sehen sein. Außerdem soll das Außendisplay erheblich größer werden. Laut einer gut informierten Quelle soll das Galaxy Z Flip 5 an der Außenseite ein Display besitzen, welches die 3,26 Zoll vom Oppo-Handy übertrifft (Quelle: Ice Universe). Damit würde Samsung nicht nur gleichziehen, sondern die Konkurrenz übertreffen.

Im Vergleich zum Samsung Galaxy Z Flip 4 (Test) mit 1,9 Zoll wäre das ein riesiger Schritt und würde die Bedienung im zugeklappten Modus erheblich vereinfachen. Wenn das Außendisplay so viel größer wird, dann ist der Bildschirm eben nicht nur für Kleinigkeiten wie Benachrichtigungen oder Musiksteuerung zu gebrauchen, sondern kann auch für Messenger und vieles mehr benutzt werden. Genau wie Oppo es mit seinem Smartphone vorgemacht hat. Samsung würde den Mehrwert also massiv erhöhen.

Das alles kann das Oppo Find N2 Flip:

Oppo Find N2 Flip vorgestellt: Falt-Handy mit einigen Besonderheiten

Wird Samsung noch mehr von Oppo abschauen?

Samsung hat beim Galaxy Z Flip 4 im Vergleich zum Galaxy Z Flip 3 schon den Akku von 3.300 auf 3.700 mAh aufgestockt. Die Alternative von Oppo ist mit 4.300 mAh deutlich besser ausgestattet. Es wäre also wünschenswert, wenn Samsung den Akku beim Galaxy Z Flip 5 noch einmal aufwertet. Dazu dann gern den aktuellsten Qualcomm-Prozessor und ein modernes Display, die beide effizienter arbeiten. Mit dem Find N2 Flip gibt es für Samsung harte Konkurrenz, die sicher einen positiven Effekt auf die Entwicklung neuer Modelle haben wird.

