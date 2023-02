Bill Gates und Jeff Bezos haben sich an einer Firma beteiligt, die Gehirnimplantate entwickelt. In ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen sind die Zielgruppe. Dazu erhält das Unternehmen Synchron eine Finanzspritze in Höhe von 75 Millionen US-Dollar.

Gates und Bezos investieren in Gehirnimplantate

Der Microsoft-Mitbegründer und heutige Philanthrop Bill Gates hat sich Berichten nach mit Jeff Bezos von Amazon zusammengetan, um das Unternehmen Synchron finanziell zu unterstützen. Bei einer gerade durchgeführten Finanzierungsrunde soll Synchron insgesamt 75 Millionen US-Dollar erhalten haben, um seine Gehirnimplantate weiterzuentwickeln. An der Runde haben sich die Investmentfirmen von Gates und Bezos mit einer unbekannten Summe beteiligt.

Synchron gilt als direkter Konkurrent zu Neuralink von Elon Musk. Beide Unternehmen arbeiten an Gehirnimplantaten. Die Technologie von Synchron soll dabei nahtlos über Blutgefäße implantiert werden und dafür sorgen, dass Patienten elektronische Geräte mit ihren Gedanken steuern können. Sieben Personen in den Vereinigten Staaten und Australien sollen die Technologie bereits getestet haben. Die Ergebnisse werden als vielversprechend bezeichnet.

Laut Tom Oxley, dem CEO von Synchron, erhalten Patienten durch die Gehirnimplantate verloren gegangene Fähigkeiten wieder. Patienten könnten sich durch die Technologie wieder „auf eine Weise engagieren, die wir für selbstverständlich halten“ (Quelle: CNBC). Seit 2021 besitzt Synchron eine Ausnahmegenehmigung der amerikanischen Food and Drug Administration für die Erprobung eines dauerhaft eingesetzten Gehirnimplantats.

Synchron-Implantate: Musk hatte Interesse

Berichten nach hat die Technologie von Synchron für Aufmerksamkeit bei der Konkurrenz gesorgt. Im vergangenen Jahr soll Elon Musk an das Unternehmen herangetreten sein, um eine mögliche Investition zu besprechen. Weder Synchron noch Neuralink wollten sich öffentlich dazu äußern.

