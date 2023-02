Wenn euch in erster Linie die Akkulaufzeit eines Smartphones wichtig ist, dann solltet ihr jetzt aufpassen. Das neue Honor Magic 5 Lite besitzt nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern erreicht auch die bisher beste bei DxOMark gemessene Laufzeit eines Handys.

Honor Magic 5 Lite holt sich ersten Platz

Das Honor Magic 5 Lite ist bisher nur in Frankreich auf der Webseite des Herstellers aufgetaucht, sorgt aber jetzt schon für Aufsehen. Das halboffiziell vorgestellte Handy erreicht nämlich den ersten Platz im Akku-Test von DxOMark. Die Webseite, die hauptsächlich für Kamera-Tests bekannt ist, hat sich das Honor Magic 5 Lite bereits vornehmen können und es zum ausdauerndsten Handy gekürt:

Im Honor Magic 5 Lite ist ein 5.100-mAh-Akku verbaut, der für eine Laufzeit von über drei Tagen sorgen soll. Das klappt trotz des riesigen 6,67-Zoll-OLED-Displays mit 120 Hz. Geladen werden kann das Smartphone mit bis zu 40 Watt, was dann wiederum fast zwei Stunden dauert. Ein Ladegerät liegt dem Lieferumfang im Übrigen nicht mehr bei. Überzeugt hat das Handy bei der Akkulaufzeit in jedem Einsatzgebiet. Zudem entlädt es sich kaum, wenn es ungenutzt herumliegt und selten genutzt wird.

Im Video könnt ihr euch das Honor Magic 5 Lite anschauen:

Honor Magic 5 Lite vorgestellt

Honor Magic 5 Lite kostet nicht viel

Obwohl das Honor Magic 5 Lite mit einem schicken Dual-Edge-Display, großem Akku, solider Kamera und anständigem Prozessor (Snapdragon 695) ausgestattet ist, kostet es nur 379 Euro. Zumindest in Frankreich kann das Handy schon gekauft werden. Bald dürfte die internationale Vorstellung stattfinden, sodass auch in Deutschland zugegriffen werden kann. Mit der Akkulaufzeit, dem Design und dem günstigen Preis dürfte das Interesse an dem Handy relativ groß werden. Besonders in Zeiten, wo andere Hersteller ihre Handys immer teurer machen, hat Honor hier ein heißes Eisen im Feuer.

