Samsung wird schon bald mit dem Galaxy A54 seinen Mittelklasse-Klassiker vorstellen und auf den Markt bringen. Daran müssen sich dann andere Hersteller orientieren und versuchen, attraktivere Modelle zu veröffentlichen. Honor könnte das mit dem Magic 5 Lite schaffen.

Honor: Huaweis Ableger für „Digital Natives“ Facts

Honor Magic 5 Lite als Samsung-Alternative

Samsung dominiert zwar den Smartphone-Markt und kann besonders mit seinen Mittelklasse-Handys viele Nutzerinnen und Nutzer für sich gewinnen, doch es gibt auch immer wieder starke Alternativen von anderen Herstellern. Meist trifft das auf Xiaomi zu, doch Honor möchte in diesem Jahr mit dem Magic 5 Lite mitmischen und dem kommenden Samsung Galaxy A54 das Leben schwer machen. Optisch wird das definitiv gelingen:

So soll das Honor Magic 5 Lite aussehen. (Bildquelle: WinFuture

Während Samsung beim Galaxy A54 nämlich auf ein flaches Display mit relativ breiten Rändern setzt, bekommt ihr von Honor mit dem Magic 5 Lite ein echtes Premium-Design mit Dual-Edge-Display. So etwas findet man in der Mittelklasse sonst eigentlich nicht. Nicht einmal das Galaxy S23 wird ein solches Displays besitzen. Der Bildschirm misst 6,67 Zoll in der Diagonale und ist damit sehr groß. Er löst mit FHD+ auf und unterstützt 120 Hz. Mit bis zu 800 Nits ist das Display auch hell genug, um im Freien gut abgelesen werden zu können.

Rein technisch bewegen wir uns weiterhin in der Mittelklasse. So ist das Magic 5 Lite mit einem Snapdragon 695 ausgestattet, dem 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Dazu gibt es eine 64-MP-Hauptkamera und einen 5-MP-Weitwinkel. An der Front kommt eine 16-MP-Kamera zum Einsatz. Der Akku fällt mit 5.100 mAh schön groß aus und sollte für eine lange Laufzeit sorgen. Er lässt sich mit bis zu 40 Watt schnell aufladen. Mit Android 12 ist aber nicht mehr die neueste Version des Betriebssystems vorinstalliert.

Honor Magic 5 Lite für unter 400 Euro

Das Honor Magic 5 Lite soll bald vorgestellt und in Europa zum Preis von 390 Euro verkauft werden. Klingt im ersten Moment recht viel, doch vergleichen mit einem Samsung Galaxy A54, das vermutlich wieder wie das Galaxy A53 (Test) zum Preis von 450 Euro starten wird, ist das ein starker Konkurrent. Sobald das Smartphone offiziell vorgestellt wurde, werden wir es noch einmal unter die Lupe nehmen.