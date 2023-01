Mit den richtigen Apps lässt sich jede Menge Geld sparen. Auf Samsung-Smartphones wird das künftig etwas leichter. Der südkoreanische Elektronikkonzern installiert auf ausgewählten Galaxy-Handys die App kaufDA vor. Den Anfang machen zwei Gerätereihen der Einsteiger- und Mittelklasse.

Wer Preise vergleicht und auf Angebote achtet, kann bares Geld sparen. Vor allem in diesen Teuer-Zeiten gilt diese Binsenweisheit besonders. Prospekte-Apps wie kaufDA machen kluges Shopping besonders bequem. Wer ein ausgewähltes Samsung-Smartphone besitzt, kann sich zukünftig sogar den Download sparen.

Samsung installiert kaufDA-App auf Handys der Galaxy-A- und M-Serie vor

Auf Smartphones der Galaxy-A- und M-Serie wird kaufDA in Zukunft vorinstalliert sein. Das verkündeten Samsung und Bonial, Anbieter der Prospekte-App, jetzt in einer Pressemitteilung (Quelle: Presseportal).

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bonial, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, keine Angebote mehr zu verpassen und ihren Einkauf bequem über ihr Smartphone zu planen“, so Samsung-Manager Richard Jakeman über die neue Partnerschaft.

Die beiden Smartphone-Reihen der Einsteiger- und Mittelklasse stehen vor einem Refresh für 2023. Wann sie vorgestellt werden, ist noch nicht bekannt. Sicher ist jetzt nur, dass zumindest die hiesigen Varianten des Galaxy A54 und Galaxy M54 die kaufDA-App an Bord haben werden.

Wo bleiben die anderen Samsung-Smartphones?

Unklar ist außerdem, warum Samsung und Bonial die Zusammenarbeit lediglich auf die beiden Gerätereihen beschränken. Käufer von Samsungs Falt-Smartphones oder der neuen S23-Generation, die in Kürze am 1. Februar offiziell ihre Premiere feiert, dürften mit Sicherheit auch ein Interesse daran haben, über die Angebote in der kaufDA-App Geld zu sparen. Sie müssen bis auf Weiteres den Umweg über den Play Store gehen und sich dort kaufDA herunterladen:

