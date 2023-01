Samsung hat damit begonnen, die Werbetrommel für die kommenden Galaxy-S23-Smartphones zu rühren. Es wurde nämlich nicht nur das Datum des Events verkündet, sondern auch direkt mit zwei Videos verraten, was sich bei den neuen Top-Handys verbessert.

Samsung Galaxy S23 mit viel besserer Kamera

Nun ist es offiziell: Samsung wird die neuen Galaxy-S23-Smartphones am 1. Februar 2023 vorstellen. Damit wird das zuvor durchgesickerte Datum bestätigt. Samsung hat aber nicht nur den Termin für die Präsentation verraten, sondern auch direkt zwei Videos veröffentlicht, in denen die verbesserte Kamera in den Fokus gerückt wird:

Samsung Galaxy S23: Galaxy Unpacked – Mach dich bereit für Details mit WOW-Faktor

Im ersten Video von Samsung geht es um die Megapixel und die „Auflösung mit WOW-Faktor“. Hiermit dürfte ganz klar die neue 200-MP-Kamera des Galaxy S23 Ultra gemeint sein. Im Galaxy S22 Ultra (Test) ist eine 108-MP-Kamera verbaut. Klar, dass Samsung diese Karte als Verbesserung ausspielt.

Samsung Galaxy S23: Galaxy Unpacked – Bist du bereit für atemberaubende Nachtaufnahmen?

Im zweiten Video spielt Samsung auf die verbesserten Low-Light-Eigenschaften der neuen Smartphones an. Das passt zu den bisherigen Gerüchten, dass Samsung in dem Bereich mit maschinellem Lernen ordentlich nachlegen möchte, um besser mit der Konkurrenz von Google und Co. mithalten zu können.

Konkrete technische Detail nennt Samsung noch nicht. Anhand der Sensoren in den Videos kann man aber erkennen, dass es sich jeweils um das Galaxy S23 Ultra handelt, welches dort gezeigt wird. Beim Top-Smartphone dürfte also die beste Bildqualität erreicht werden.

Samsung-Event am 1. Februar 2023

Samsung hat in seiner Pressemitteilung zudem verraten, dass bis zum Unpacked-Event am 1. Februar um 19:00 Uhr vorab weitere Details zu den neuen Galaxy-S23-Smartphones enthüllt werden. In den kommenden Tagen dürfte Samsung den Hype um die Smartphones also weiter anheizen wollen. Der dürfte auch berechtigt sein, denn laut den vielen Gerüchten der letzten Monate soll insbesondere das Galaxy S23 Ultra das bisher beste Samsung-Handy seit fünf Jahren werden. Es wird spannend sein zu sehen, ob sich dieses Gerücht bestätigt.