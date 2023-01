Xiaomi hat in China seine neuen High-End-Smartphones schon enthüllt und wird wohl bald mit dem Ultra-Modell noch einmal nachlegen. Mit dem Xiaomi 13 Lite könnte aber auch ein Smartphone für die Mittelklasse nach Europa kommen. Dahinter verbirgt sich ein besonderes Modell.

Xiaomi 13 Lite soll das Civi 2 sein

Mit den Civi-Smartphones bietet Xiaomi in China Smartphones an, die besonders ästhetisch aussehen sollen. Obwohl diese Modelle auch in Europa Interesse erzeugen, haben sie nie den Weg zu uns gefunden. Das könnte sich ändern, denn laut neuesten Informationen soll sich hinter dem Xiaomi 13 Lite das Xiaomi Civi 2 verbergen. Dieses hatte Xiaomi im September 2022 in China enthüllt. In der Datenbank der „Google Play Console“ ist nun genau dieses Smartphone für Europa aufgetaucht (Quelle: mysmartprice).

Im Gegensatz zum echten Civi 2 soll Xiaomi beim 13 Lite auf eine besondere Eigenschaft des Smartphones verzichten. Beim Civi 2 hat das chinesische Unternehmen eine Dual-Frontkamera im Pillen-Design wie beim iPhone 14 Pro verbaut. Beim Xiaomi 13 Lite soll hingegen eine einzelne Frontkamera zum Einsatz kommen, die ins Display integriert ist. Ansonsten gibt es die bekannten Spezifikationen mit dem Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB RAM, einem FHD+-OLED-Display und einer 50-MP-Triple-Kamera. Der Akku dürfte auch hier 4.500 mAh groß ausfallen und sich mit 67 Watt aufladen lassen.

So sieht das Xiaomi Civi 2 aus:

Xiaomi Civi 2 vorgestellt

Wann wird das Xiaomi 13 Lite erwartet?

Xiaomi wird am 27. Februar 2023 im Rahmen des MWC 2023 neue Produkte vorstellen. Dort wird die Vorstellung des Xiaomi 13 und 13 Pro für Europa erwartet. Ob auch das Lite-Modell an diesem Tag enthüllt wird, lässt sich schwer abschätzen. Auch ein Xiaomi 13 Ultra ist noch offen. Xiaomi könnte in Barcelona alle Smartphones vorstellen und die Serie so komplett machen. Denkbar wäre aber auch, dass Xiaomi alles etwas aufteilt. Wir informieren euch, wenn es dazu neue Details gibt.

