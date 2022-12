Xiaomi hat mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro seine neuen Top-Smartphones vorgestellt. Das chinesische Unternehmen will es dieses Mal richtig wissen. Während bei den Vorgängern immer wieder Kompromisse bei der Ausstattung gemacht werden mussten, ist die Zeit mit der neuen Generation endlich vorbei.

Xiaomi 13: Kompakte Top-Smartphones

Mit einer kleinen Verzögerung hat Xiaomi seine neuen Top-Smartphones offiziell vorgestellt. Das Xiaomi 13 fällt mit seinem 6,36-Zoll-Display und dem kantigen Design nicht zu groß aus. Ähnlichkeiten zum iPhone sind nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem wirkt das Handy durch die flache Kamerapartie eigenständig. Das 120-Hz-AMOLED-Display löst mit FHD+ auf und ist mit bis zu 1.900 Nits sehr hell. Als Prozessor kommt wie erwartet der Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz, dem bis zu 12 GB RAM und maximal 512 GB interner Speicher zur Verfügung stehen.

Keine Kompromisse macht Xiaomi bei der weiteren Ausstattung. Dieses Mal gibt es nicht nur eine 50-MP-Leica-Hauptkamera und einen 12-MP-Ultraweitwinkel, sondern auch ein 10-MP-Teleobjektiv, welches einen optischen Zoom ermöglicht. Weiterhin ist das Smartphone nach IP68 wasserdicht und besitzt einen 4.500-mAh-Akku, der sich mit bis zu 67 Watt schnell per Kabel aufladen lässt. Kabellos geht es mit 50 Watt. Reverse Wireless Charging von anderen Geräten wird mit 10 Watt unterstützt. Als kleines Highlight ist die hellblaue Version noch mit einer speziellen Nano-Versiegelung ausgestattet, die Schmutz abhält und das Smartphone dadurch immer sehr einfach gereinigt werden kann. Als Betriebssystem kommt MIUI 14 und Android 13 zum Einsatz.

Xiaomi 13: Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 13 kostet ab 3.999 Yuan, was etwa 545 Euro entspricht. Der offizielle Marktstart in China ist der 14. Dezember 2022. Wann das Gerät nach Europa kommt, ist aktuell nicht bekannt.

Xiaomi 13 Pro: 1-Zoll-Kameramonster

Das Xiaomi 13 Pro besitzt eine 1-Zoll-Leica-Kamera. (Bildquelle: Xiaomi)

Das Xiaomi 13 Pro ist die neue Speerspitze des chinesischen Herstellers. Es fällt mit 6,73 Zoll etwas größer aus und sieht auch etwas anders aus. So kommt hier kein flaches, sondern ein an beiden Seiten abgerundetes 2K-Display mit 120 Hz und ebenfalls einer sehr hohen Helligkeit von bis zu 1.900 Nits zum Einsatz. Der Snapdragon 8 Gen 2 sorgt für eine hohe Leistung, es gibt bis zu 12 GB RAM und maximal 512 GB internen Speicher.

Das Highlight dürfte ohne Zweifel die 1-Zoll-Hauptkamera mit einer Auflösung von 50 MP sein, die in Kooperation mit Leica für tolle Fotos sorgen soll. Dazu gibt es einen 50-MP-Ultraweitwinkel und ein 50-MP-Teleobjektiv. Auch dieses Modell ist nach IP68 wasserdicht. Der Akku fällt mit 4.820 mAh etwas größer aus und kann mit bis zu 120 Watt auch schneller geladen werden. Kabellos geht es auch hier mit 50 Watt. Je nach Rückseite aus Keramik oder Leder wiegt das Smartphone 229 oder 210 Gramm. Leder ist hier etwas leichter.

Xiaomi 13 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 13 Pro wird zum Preis ab 4.999 Yuan verkauft, was etwa 680 Euro entspricht. Am 14. Dezember 2022 ist der offizielle Marktstart in China. Ob und wann das Handy nach Europa kommt, ist nicht bekannt.