Dieses Ergebnis dürfte Samsung überhaupt nicht schmecken. Das Galaxy S23 Ultra wurde mit einer 200-MP-Kamera ausgestattet und auch die Software stark optimiert. Trotzdem reicht es im Kamera-Test von DxOMark nicht mal ansatzweise für einen der vorderen Ränge.

Samsung Galaxy S23 Ultra nur auf Platz 10

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist zwar eines der besten Android-Smartphones auf dem Markt, doch es ist eben nicht in jedem Bereich das Beste, was ihr kaufen könnt – trotz des hohen Preises von ab 1.399 Euro (bei Amazon anschauen). Bei DxOMark hat man sich die Kameras des Smartphones etwas genauer angeschaut und kommt zu einem klaren Ergebnis. Die Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra ist zwar ziemlich gut, kann aber insgesamt in keinem Bereich so wirklich herausstechen. Mit 140 Gesamtpunkten reicht es somit nur für den zehnten Platz. Den Platz teilt sich das Handy mit dem Google Pixel 7, welches viel günstiger ist.

Auf dem ersten Platz ist weiterhin das Huawei Mate 50 Pro mit 149 Punkten zu finden, dicht gefolgt vom Google Pixel 7 Pro (Test) mit 147 Punkten. Das iPhone 14 Pro Max landet mit 146 Punkten auf dem vierten Platz, was Samsung mehr schmerzen dürfte, als nicht den ersten Platz erreicht zu haben. Sogar das iPhone 13 Pro ist mit 141 Punkten besser als das Samsung Galaxy S23 Ultra.

Insgesamt lobt DxOMark die Konsistenz der Fotos, die mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra gemacht werden. Zudem werden der hohe Detailreichtum, der Autofokus und die Zoom-Fähigkeiten gelobt. Geschwächelt hat die Kamera in Low-Light-Situationen, wenn Gegenlicht vorhanden ist und die Auslöseverzögerung ist deutlich zu spüren.

Unser Kamera-Test zum Samsung Galaxy S23 Ultra

Die Ergebnisse von DxOMark decken sich ungefähr mit unseren Erfahrungen, die ihr euch im obigen Video anschauen könnt. Das Samsung Galaxy S23 Ultra hat eine wirklich gute Kamera, doch sie ist halt auch nicht perfekt. Wer es eher natürlicher mag, sollte eher zu einem Google Pixel 7 Pro greifen.

