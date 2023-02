Xiaomi wird in Kürze mit dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro zwei neue Top-Smartphones vorstellen, die nach der Präsentation in China jetzt auch in Europa auf den Markt kommen. Passend dazu ist aus unserem Nachbarland eine erste Aktion für Vorbesteller aufgetaucht, die es wirklich in sich hat.

Xiaomi 13: Vorbesteller erhalten 4K-Fernseher kostenlos

Am 26. Februar 2023 ist es endlich soweit. Der chinesische Hersteller Xiaomi wird mindestens zwei neue Top-Smartphones vorstellen. Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro wurden in China bereits Mitte Dezember 2022 enthüllt und kommen nun nach Europa. Nachdem bereits erste Händler die Preise geleakt haben, die wohl bei 900 bis 1.000 Euro anfangen, folgt nun ein Leak zu einer Aktion für Vorbesteller. Zumindest in Frankreich werden die Vorbesteller einen 43-Zoll-4K-Fernseher von Xiaomi kostenlos bekommen:

Der Xiaomi Smart TV P1E mit 43 Zoll hat aktuell einen Wert von sagenhaften 330 Euro (bei Amazon anschauen). Wenn das Xiaomi 13 also für 899 Euro verkauft würde, dann würdet ihr effektiv für das Handy nur noch 569 Euro bezahlen müssen. Das ist ein extrem gutes Angebot. Besonders dann, wenn ihr sowieso einen Fernseher haben wolltet.

Wie gesagt ist das eine Aktion von Xiaomi aus Frankreich. Es ist nicht bekannt, ob wir in Deutschland die gleiche Aktion erhalten. Es kam in der Vergangenheit schon vor, dass sich die Aktionen je nach Land deutlich unterscheiden. Denkbar wären auch eine kostenlose Smartwatch oder Kopfhörer. Xiaomi hat aber noch viele weitere Produkte, die man beilegen könnte und die auch etwas taugen. Der Fernseher in Frankreich ist aber wegen seines hohen Werts der absolute Knaller.

Das können die neuen Xiaomi-Smartphones:

Xiaomi 13: Alle Details zum neuen Top-Smartphone

Xiaomi 13 Ultra kommt auch noch

Neben dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro sind auch noch ein Xiaomi 13 Ultra und Xiaomi 13 Lite im Gespräch. Diese sind in den letzten Wochen immer wieder aufgetaucht, wurden aber noch nicht einmal in China vorgestellt. Es bleibt also weiterhin spannend.