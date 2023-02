Xiaomi war früher dafür bekannt, gute und günstige Smartphones anzubieten. Dadurch wurde das chinesische Unternehmen so groß und zur starken Alternative zu Samsung. Die Handys sind zwar immer noch gut, doch die Preise erreichen mittlerweile Bereiche, in denen Xiaomi sogar teurer ist als Samsung. Und das nicht nur in der Oberklasse.

Xiaomi: Neue Handys ziemlich teuer

Xiaomi wird in Kürze mit dem Xiaomi 13, 13 Pro und 13 Lite seine neue Smartphone-Serie für Europa enthüllen. Schon vorab wurde viel über die Euro-Preise spekuliert. Jetzt hat eine zuverlässige Quelle neue Informationen und die haben es richtig in sich. Das Xiaomi 13 Lite war für viele ein echter Hoffnungsträger, der in starke Konkurrenz mit dem kommenden Samsung Galaxy A54 treten kann. Mit dem nun aufgetauchten Preis dürfte das aber schwer werden. Das Xiaomi 13 Lite soll nämlich stolze 499 Euro kosten:

Dabei hat Xiaomi das Lite-Modell nicht einmal neu entwickelt. Es handelt sich demnach nur um ein Civi 2, welches mit einer Kopie der Dynamic Island ausgestattet ist, die Apple im iPhone 14 Pro (Max) eingeführt hat. Ein Samsung Galaxy A53 (Test) kam für 449 Euro auf den Markt. In etwa dem gleichen Preisbereich dürfte der Nachfolger liegen.

Doppelt so teuer wird hingegen das normale Xiaomi 13. Der deutsche Händler Cyberport hatte das Handy kurz für 999 Euro gelistet:

Damit bestätigen sich frühere Informationen, wonach die Xiaomi-13-Handys in Deutschland bei 1.000 Euro starten. Samsung ist auch hier günstiger. Das Samsung Galaxy S23 beginnt bei 949 Euro (bei Amazon anschauen). Wenn man bedenkt, dass Xiaomi Probleme mit dem Absatz von Handys hat, würden viele eine andere Strategie und günstigere Preise erwarten. Dazu kommt es aber wohl nicht – zumindest noch nicht.

Das Xiaomi Civi 2 soll in Europa das Xiaomi 13 Lite werden:

Neue Xiaomi-Handys kommen bald

Xiaomi hat für den 26. Februar 2023 im Rahmen des MWC 2023 ein großes Event angekündigt, bei dem mit großer Wahrscheinlichkeit die neuen Xiaomi-13-Handys und noch mehr für Europa vorgestellt werden. Spätestens dann wird sich zeigen, wie hoch die Preise wirklich ausfallen.

