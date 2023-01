Xiaomi arbeitet aktuell fleißig daran, das Update auf Android 13 und MIUI 14 für viele seiner Smartphones fertigzustellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf eurem Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro aber jetzt schon die neue Software ausprobieren. Es handelt sich dabei aber um ein Testprogramm.

Xiaomi Facts

Xiaomi testet MIUI 14 in Europa

In China ist MIUI 14 auf Basis von Android 13 auf dem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro schon im Einsatz. Europäische Kundinnen und Kunden warten hingegen noch auf das Software-Update. Während Samsung schon länger so gut wie alle seine Smartphones mit der neuen Android-Version versorgt hat, lässt sich Xiaomi etwas länger Zeit. Wer nicht warten will, kann aber etwas tun. Als „Mi Tester“ könnt ihr euch für den Test der globalen Version von MIUI 14 für die Xiaomi-12-Smartphones anmelden. Danach werdet ihr mit etwas Glück mit der neuen Software versorgt.

Um als Tester von Xiaomi angenommen zu werden, müsst ihr diverse Fragen beantworten und den Zugriff auf euer Smartphone, den Account und noch mehr erlauben. Danach werdet ihr überprüft und mit Glück freigeschaltet (bei Xiaomi anschauen). Ihr solltet das wirklich nur tun, wenn ihr keine Probleme damit habt, dass es nach der Installation des Updates zu Problemen kommen kann. Solche Testversionen sind immer etwas problematisch, wenn ihr das Handy für euren Alltag benötigt. Davor warnt Xiaomi auch. Überlegt es euch also gut.

So stellt sich Xiaomi sein Ökosystem für die Zukunft vor:

MIUI: Ökosystem von Xiaomi

Wann erfolgt der finale Rollout von MIUI 14?

Ab sofort wird die Testversion von MIUI 14 für die Xiaomi-12-Smartphones verteilt. Das bedeutet meist, dass die finale Version wenige Wochen später folgt. Laut Xiaomis letzten Aussagen soll das noch im Januar 2023 passieren. In den kommenden Monaten sollen dann weitere Smartphones folgen, die die neueste Software erhalten. Wer also keine Testversion auf seinem Handy haben möchte, sollte lieber warten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.