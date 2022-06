Bei der Stiftung Warentest ist man sich sicher. Xiaomi-Smartphones sind besonders in einer Kategorie gut, während Apple und Huawei dort nicht so gut abschneiden. Nur Samsung kann im Bereich der Akkulaufzeit noch ansatzweise mithalten.

Stiftung Warentest: Xiaomi-Smartphones mit bester Laufzeit

Die Stiftung Warentest hat festgestellt, das OnePlus die beste Smartphone-Marke ist. Das chinesische Unternehmen, das in Oppo integriert wurde, baut durchschnittlich die besten Smartphones. Doch nicht in jedem Bereich. Wenn einem die Akkulaufzeit besonders wichtig ist, dann sollte man zu einem anderen Hersteller aus China greifen. Xiaomi bietet laut der Stiftung Warentest nämlich die Smartphones an, die durchschnittlich am längsten durchhalten (Quelle: Stiftung Warentest).

Seit 2016 hat die Stiftung Warentest unzählige Smartphones im Test gehabt. Bei Xiaomi waren es bisher 21 Stück. Diese haben in den Tests aber immer eine sehr gute oder gute Akkulaufzeit geboten, sodass sich das chinesische Unternehmen in dem Punkt mit weitem Abstand auf den ersten Platz gesetzt hat.

Xiaomi baut die Smartphones mit der längsten Akkulaufzeit. (Bildquelle: Stiftung Warentest)

Xiaomi führt dabei nicht nur ein wenig, sondern deutlich vor Samsung. Die Smartphones des südkoreanischen Herstellers landen auf dem 2. Platz. Dahinter folgen Oppo, Motorola und OnePlus. Huawei ist weit abgeschlagen auf dem 6. Platz zu finden, Apple sogar nur auf dem 11. Platz. Das könnte sich mit der neuen Generation ändern, denn die iPhone 13 legen in dem Bereich ordentlich nach.

Xiaomi-Smartphones überzeugen auch bei der Ladegeschwindigkeit, wie man im Video sieht:

Xiaomi 11T Pro und Samsung Galaxy S21: Ladegeschwindigkeit im Vergleich

Xiaomi-Smartphones überzeugen nicht in jeder Disziplin

Wer ein Smartphone mit sehr guter Akkulaufzeit sucht, findet bei Xiaomi also am ehesten ein Modell. Im Bereich der Kamera muss man hingegen Abstriche machen. Da ist Apple auf dem ersten Platz zu finden. Dahinter folgen Google, Samsung und Oppo. Nur auf dem fünften Platz ist Xiaomi zu finden. Mit der neuen Generation Xiaomi 11T Pro soll sich das aber auch ändern.