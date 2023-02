Soll es ein iPhone 14 von Apple oder vielleicht doch das neue Galaxy S23 von Samsung sein? Wer sich nicht so recht zwischen den beiden Designs entscheiden kann, der sollte mal einen Blick auf dieses kuriose Konzept werfen. Nur ein Scherz, aber ein ziemlich hübscher dazu, wie wir finden.

Auch wenn sich heutige Smartphones sehr gleichen, einige Unterschiede gibt es dann doch. Apples iPhone 14 beziehungsweise dessen Pro-Varianten beispielsweise erkennt man am quadratischen Kamerabuckel, der „Dynamic Island“ im Display und am schicken und etwas kantigen Design, welches Apple seit dem iPhone 12 wiederentdeckt hat.

iPhone 14 Pro + Samsung Galaxy S23 = coole Idee

Ein modernes Samsung Galaxy wie das S23 erkennt der Kenner wiederum an der vertikalen Anordnung der Kameraobjektive und dem kleinen „Punchhole“ im Bildschirm. Beide Designs besitzen eine gewisse Ästhetik und haben ihre Fans. Doch was wäre, würde man beide Formen miteinander kombinieren? Heraus kommt dann ein „iPhone X Galaxy“. Dieses sehenswerte Konzept stammt vom freiberuflichen Grafiker Michael Ma aus Hong Kong (Quelle: Behance).

Eine schicke Kombination aus einem iPhone von Apple und einem Galaxy von Samsung. (Bildquelle: Michael Ma)

Der kombiniert die grundsätzliche Form eines modernen iPhone 14 Pro mit dem Kameradesign eines Samsung Galaxy. Die vertikale Anordnung der Linsen gibt es so auch noch beim aktuellen S23, die Kameraerhebung aber stammt eher noch vom Vorgänger. Ansehnlich ist es allemal.

Da der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt sind, gibt es im Frontbereich weder die „Dynamic Island“ noch ein einzelnes Kameraloch zu sehen. Stattdessen überzeugt dieser Entwurf mit einem makellosen Auftreten ohne jedwede Störung im Display. Ergo: Die Frontkamera versteckt sich wohl unterm Bildschirm.

USB-C statt Lightning war zu erwarten. (Bildquelle: Michael Ma)

Wunsch muss unerfüllt bleiben

Doch was bewog den Künstler zu diesem Konzept? Ma gibt zu Protokoll (übersetzt): „Apple iPhone trifft auf Samsung Galaxy S-Serie. Diese Kombination ist das Traumdesign, das ich mir für ein modernes Smartphone mit der heutigen Technologie oder einer Technologie, die in den nächsten drei Jahren kommen wird, gewünscht habe.“

Das aktuelle Galaxy-Handy bei uns zur „Anprobe“:

Kurzum, der Designer erfüllt sich einfach einen Wunsch. Doch bauen müsste so ein Gerät noch immer Apple oder Samsung. Die Chance darauf steht erwartungsgemäß eher schlecht. Also muss Ma sich auch in Zukunft wie der Rest der Welt entscheiden: iPhone oder Galaxy? Noch mehr Bilder findet ihr auf Behance beziehungsweise auf der Seite des Künstlers bei gab.com.

