Honor will nach der Abspaltung von Huawei weiter durchstarten und bringt gleich drei spannende Smartphones nach Europa. Während das Honor Magic 5 Lite schon erhältlich ist, erscheinen das Magic 5 Pro und Magic Vs erst in einigen Wochen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Honor: Huaweis Ableger für „Digital Natives“ Facts

Honor Magic 5 Pro: Die neue Smartphone-Speerspitze

Mit dem Honor Magic 5 Pro spielt der Smartphone-Hersteller wieder ganz oben mit. Das High-End-Smartphone überzeugt mit einem 6,81-Zoll-LTPO-Display, das mit bis zu 120 Hz arbeitet und eine Helligkeit von bis zu 1.800 Nits erreicht. Damit liegt es etwa auf dem Level von Samsung und Xiaomi. Im Display ist eine Punch-Hole-Kamera mit 3D-Sensor verbaut, der für eine sichere Gesichtserkennung genutzt werden kann. Als Prozessor kommt der Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz, dem 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Der Akku fällt mit 5.100 mAh sehr groß aus und lässt sich mit 66 Watt per Kabel und 50 Watt kabellos aufladen.

So sieht das Honor Magic 5 Pro aus. (Bildquelle: Honor)

Neben dem Quad-Curved-Design dürfte in erster Linie die Kamera das Highlight sein. Laut Honor hat sich das Kamerasystem bestehend aus drei 50-MP-Sensoren bei DxOMark mit einer Punktzahl von 152 den ersten Platz gesichert. Damit hat sich Honor den Kamerathron geholt und wir können dieses Smartphone tatsächlich kaufen. Beim letzten Mal war das beste Kamera-Smartphone nur in China als Sonderedition verfügbar. Vorinstalliert ist Android 13 und MagicOS 7.1.

Honor Magic 5 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Das Honor Magic 5 Pro mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher kostet 1.199 Euro in Deutschland. Der Marktstart ist für Mitte April 2023 vorgesehen.

Honor Magic 5 Lite greift Mittelklasse an

Honor hat mit dem Magic 5 Lite noch ein Mittelklasse-Handy vorgestellt, das ihr in Deutschland aber schon für 369 Euro kaufen könnt. Der Preis ist für die gebotene Ausstattung richtig stark, besonders weil ihr ein so modernes Design bekommt, welches sonst nur Top-Smartphones vorbehalten ist.

Honor Magic Vs: Bezahlbares Falt-Handy

Honor Magic Vs: Bezahlbares Falt-Handy vorgestellt

Das Honor Magic Vs wurde in China schon im November 2022 enthüllt und findet jetzt den Weg nach Europa. Es handelt sich um eine starke Alternative zum Samsung Galaxy Z Fold 4, welche zu einem günstigeren Preis verkauft ist. Optisch und technisch sind sich die Smartphones sehr ähnlich. Das innere Display beim Honor Magic Vs misst 7,9 Zoll (90 Hz) in der Diagonale, das Außendisplay 6,45 Zoll (120 Hz). Als Prozessor kommt der ältere Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz, dem 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher zur Verfügung stehen.

Der Akku des Honor Magic Vs misst 5.000 mAh und lässt sich mit 66 Watt schnell per Kabel aufladen. Es kommt zudem ein leistungsstarkes Kamerasystem mit 54-MP-Hauptkamera, 50-MP-Ultraweitwinkel und 8-MP-Teleobjektiv zum Einsatz. Der in China vorgestellte Stift, womit handschriftliche Eingaben möglich sind, wird nicht erwähnt.

Honor Magic Vs: Preis und Verfügbarkeit

Das Honor Magic Vs erscheint im frühen Sommer zum Preis von 1.599 Euro. Dafür bekommt ihr die Version mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher.