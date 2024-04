MediaMarkt verkauft Handy-Geheimtipp mit viel Speicher zum Schnäppchenpreis

Falls ihr aktuell auf der Suche nach einem soliden Mittelklasse-Handy seid, das ein Premium-Design, schickes Display und einen großen Akku besitzt, dann solltet ihr euch das Honor Magic 5 Lite anschauen. Das Handy wird bei MediaMarkt aktuell zum günstigen Preis angeboten.

Honor Magic 5 Lite viel günstiger kaufen

Das Magic 5 Lite kam schon zu einem attraktiven Preis von nur 369 Euro auf den Markt, wird aktuell aber deutlich günstiger verkauft. Bei MediaMarkt erhaltet ihr die Version mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM für schlappe 189 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Versandkosten fallen keine an.

Honor Magic 5 Lite 5G mit 256 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2024 14:18 Uhr

So viel Smartphone für so wenig Geld gibt es aktuell selten. Bei anderen Händlern müsst ihr etwas mehr bezahlen. In der 256-GB-Version ist das Handy eigentlich ein Blindkauf, denn so viel Speicher bekommt ihr für so wenig Geld ganz selten.

Was kann das Honor Magic 5 Lite?

Honor Magic 5 Lite vorgestellt

Das Honor Magic 5 Lite fällt in erster Linie wegen seines Designs auf. So eine Optik mit Dual-Edge-Display bekommt ihr eigentlich nur im viel teureren Premium-Bereich. Honor hat das Display zudem im Vergleich zum Vorgänger deutlich aufgewertet. Ihr bekommt ein OLED-Display mit 120 Hz, das eine gute Darstellung ermöglicht. Beim Vorgänger musstet ihr noch mit einem LCD-Panel leben. Beim Prozessor hat sich nichts getan, es kommt weiterhin der Snapdragon 695 zum Einsatz, der in dem Fall von 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher begleitet wird.

Der Akku des Honor Magic 5 Lite ist auf starke 5.100 mAh angewachsen und lässt sich zudem mit 40 Watt zügig wieder aufladen. Wenn man bedenkt, dass selbst im Galaxy S24 nur mit 25 Watt geladen wird, ist das ein echter Vorteil. Trotz des großen Akkus und des 6,67-Zoll-Displays bringt das Handy nur 175 Gramm auf die Waage. Zur weiteren Ausstattung gehört eine 64-MP-Kamera, 5G und Magic UI 6.1, welches aber noch auf Android 12 basiert. Insgesamt also ein ziemlich solides Handy.