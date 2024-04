Xiaomi 14 Ultra im Preisverfall: Luxus-Handy jetzt schon viel günstiger zu haben

Ende Februar 2024 hat Xiaomi das Luxus-Handy 14 Ultra offiziell vorgestellt. Das Leica-Smartphone mit dem riesigen Speicher kam zum Preis von 1.499 Euro auf den Markt. Doch der ist schon lange nicht mehr gültig. Im freien Handel erhaltet ihr das Smartphone bereits viel günstiger. Bei Xiaomi direkt gibt es alternativ zwei Geschenke.

Xiaomi 14 Ultra im Preisverfall

Das Xiaomi 14 Ultra ist das aktuell beste Smartphone des chinesischen Herstellers. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 Euro ist es aber auch nicht gerade günstig. Ihr bekommt dafür zwar 16 GB RAM und 512 GB internen Speicher, doch die Summe ist enorm. Nach nur wenigen Wochen auf dem Markt ist der Preis aber bereits gefallen. Händler verkaufen das Handy teilweise für unter 1.200 Euro. Nachfolgend seht ihr die aktuellen Preise:

Preis vom 24.04.2024 15:09 Uhr

Größere Händler wie MediaMarkt oder Amazon verlangen mit 1.419 Euro etwas weniger. Interessant könnte auch das Angebot von Xiaomi selbst sein. Dort müsst ihr zwar die vollen 1.499 Euro bezahlen, bekommt aber eine Körperfettwaage und das Kamera-Kit im Wert von etwa 220 Euro kostenlos dazu (bei Xiaomi anschauen). Der Preis dürfte in den kommenden Wochen und Monaten weiter fallen. Das ist gerade erst der Anfang. Das Ultra-Handy ist erst wenige Wochen erhältlich.

Im Video wird die Leica-Kamera des Xiaomi 14 Ultra demonstriert:

Xiaomi 14 (Ultra): Leica-Kamera demonstriert

Lohnt sich der Kauf des Xiaomi 14 Ultra?

Wenn ihr absoluter Xiaomi-Fan seid und das Beste vom Besten von dem Unternehmen haben wollt, dann ist das Xiaomi 14 Ultra genau das richtige Handy für euch. Alles, was das chinesische Unternehmen im Smartphone-Bereich zu bieten hat, wurde hier in Kooperation mit Leica und einer riesigen Kamera umgesetzt. Ihr bekommt die neueste Hardware mit einem bis zu 3.000 Nits hellen Display, den Snapdragon 8 Gen 3 als Chip, viel Speicher und eine riesige Kamera. Der Akku ist mit 5.000 mAh sehr groß und lässt sich mit bis zu 90 Watt zügig aufladen. Kabellos funktioniert es mit 50 Watt. Wasserdicht ist das Handy selbstverständlich auch. Insgesamt also ein Rundum-sorglos-Paket, das aber seinen Preis hat.

