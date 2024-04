Samsung und Xiaomi müssen sich warm anziehen: Neuer Preis-Leistungs-Kracher kommt

Samsung und Xiaomi dominieren den Markt der Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones. Doch es gibt immer mehr Konkurrenz im Angebot. Bereits am 25. April 2024 kommt das Honor 200 Lite dazu. Dieses soll mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und besonders hellem Display überzeugen.

Honor 200 Lite kommt bald

Mit dem Honor 200 Lite wird in Kürze ein interessantes Mittelklasse-Handy vorgestellt. Es ist auf der deutschen Webseite des Herstellers bereits aufgetaucht (bei Honor anschauen). Dort werden aber noch keine Informationen geteilt. Bei Talk Android hat man mehr erfahren. Das Handy soll nämlich auf dem chinesischen Honor X50i Plus basieren. Es wird demnach erwartet, dass es ein 6,7-Zoll-Display besitzt, das bis zu 2.000 Nits hell werden kann und mit bis zu 90 Hz arbeitet. Als Chip kommt in China der Dimensity 6080 von MediaTek zum Einsatz. Dieser wird von 12 GB RAM und bis zu 512 GB internem Speicher unterstützt.

Das Honor 200 Lite sieht gut aus. (Bildquelle: Honor)

Optisch macht das Honor 200 Lite ordentlich was her. Auf der französischen Produktseite sind bereits Bilder aufgetaucht (bei Honor in Frankreich anschauen). Die exklusive Farbe „Sternenblau“ wird dabei im Fokus stehen. Die Ränder um den Bildschirm wirken sehr gleichmäßig und das Loch im Display ähnelt dem des iPhones. Einen 3D-Scanner wird das Handy aber mit Sicherheit nicht besitzen.

Zur weiteren Ausstattung des Honor 200 Lite sollen eine 108-MP-Hauptkamera auf der Rückseite und ein 4.500-mAh-Akku gehören, der mit 35 Watt zügig wieder aufgeladen werden kann. Das ist immerhin schneller als beim Galaxy S24, das maximal 25 Watt schafft. Etwas veraltet könnte die Software sein. Während Android 15 bereits vor der Tür steht und Android 14 schon lange verfügbar ist, will Honor nur Android 13 mit MagicOS 7.2 vorinstallieren.

Wollt ihr mehr, könnte das Honor Magic 6 Pro etwas für euch sein:

Honor Magic 6 Pro vorgestellt

Honor 200 Lite: Preis und Verfügbarkeit

Das Honor 200 Lite soll direkt ab dem 25. April 2024 verkauft werden. Der Preis in Euro ist noch nicht bekannt. Er dürfte sich aber sicher im Bereich von 300 Euro bewegen. Damit könnte das Handy eine starke Alternative zu Modellen von Samsung und Xiaomi werden.

