Lidl verkauft bald ein Xiaomi-Handy mit großem Akku zum kleinen Preis

Wenn ihr euch ein neues Handy kaufen möchtet, aber nicht viel Geld dafür ausgeben wollt, dann könnt ihr am 6. Mai 2024 bei Lidl reinschauen. Der Discounter verkauft das erst wenige Monate alte Xiaomi Redmi 13C zum Preis von unter 100 Euro. Aldi hatte das Smartphone kürzlich für mehr im Angebot und es war schnell vergriffen.

Lidl verkauft Xiaomi-Handy für 99,99 Euro

Es muss nicht immer ein teures High-End-Smartphone sein. Wenn ihr einfach nur ein normales Handy sucht, mit dem ihr alles machen könnt, dann wäre das Xiaomi Redmi 13C eine interessante Option für euch. Das Smartphone wird ab dem 6. Mai 2024 bei Lidl in den Filialen direkt an der Kasse für 99,99 Euro verkauft. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Bei Lidl bekommt ihr ab dem 6. Mai 2024 das Xiaomi Redmi 13C für unter 100 Euro. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Der Preis von 99,99 Euro für das Xiaomi Redmi 13C ist wirklich sehr gut. Ihr bekommt wie üblich auch eine Lidl-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben dazu, sodass ihr direkt loslegen könnt. Andere Händler verlangen deutlich mehr, wie unsere Übersicht zeigt:

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Redmi 13C?

Im Grunde genommen für alle, die ein günstiges und gutes Smartphone haben wollen. Das Redmi 13C besitzt ein 6,74-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, das sogar bis zu 90 Hz unterstützt. Die Darstellung dürfte also relativ flüssig sein. Angetrieben wird das Handy vom MediaTek Helio G85, dem 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Seite stehen. Letzterer lässt sich per microSD-Karte erweitern. Ihr habt eine 50-MP-Hauptkamera und eine 8-MP-Selfiekamera zur Verfügung. Als Betriebssystem kommt Android 13 und als Oberfläche MIUI 14 zum Einsatz.

Der 5.000-mAh-Akku des Xiaomi Redmi 13C sorgt für eine hohe Laufzeit und lässt sich mit 18 Watt per Kabel zügig wieder aufladen. Ihr könnt wie üblich in der Preisklasse zwei SIM-Karten einlegen und habt sogar noch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Insgesamt also ideal für alle Altersklassen. Egal ob jung oder alt, das Xiaomi-Handy passt, wenn ihr nicht viel Geld ausgeben wollt. Vor wenigen Wochen hat Aldi noch 120 Euro verlangt.

