Samsung überrascht: Neues Smartphone schlägt anderen Weg ein

Samsung-Smartphones sehen aktuell gefühlt alle gleich aus. Schon seit einigen Jahren hat das südkoreanische Unternehmen die Optik der Handys kaum verändert. Doch nun gibt es Hoffnung, denn zumindest in China wurde mit dem Galaxy C55 ein neues Smartphone vorgestellt, das optisch richtig was hermacht.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy C55 mit Rückseite aus Leder

Samsung bietet unzählige Smartphones an, die aber fast alle gleich aussehen. Die Optik des günstigen Galaxy A15 ähnelt sehr stark der des High-End-Modells Galaxy S24. Zumindest für China hat Samsung mit dem Galaxy C55 nun ein neues Design eingeführt. Statt auf eine Rückseite aus Kunststoff oder Glas zu setzen, hat sich das Unternehmen für Leder entschieden. Angeboten wird eine Version in Schwarz und Orange. An den Seiten wurde zudem jeweils eine Ziernaht eingearbeitet.

Anzeige

Samsung nutzt beim Galaxy C55 eine schicke Rückseite aus Leder. (Bildquelle: Samsung)

Rein technisch gesehen handelt es sich bei dem Galaxy C55 um ein Galaxy M55 nur mit anderem Gehäuse, das Samsung kürzlich in ausgewählten Ländern vorgestellt hat. Es ist also ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und 120 Hz verbaut. In dem Fall kommt ein Snapdragon 7 Gen 1 statt ein Exynos-Chip zum Einsatz. Es gibt die gleiche 50-MP-Hauptkamera auf der Rückseite und eine 50-MP-Selfiekamera an der Front. Es stehen 8 oder 12 GB RAM und direkt 256 GB interner Speicher zur Verfügung. Der Akku misst mit 5.000 mAh die übliche Größe.

Anzeige

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy raus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy C55 nur für China

Wie oben bereits erwähnt, bietet Samsung das Galaxy C55 vorerst nur in China an. Dort wird es zum Preis von ab 1.999 Yuan angeboten. Das entspricht etwa 259 Euro. Ein vergleichbares Galaxy M55 kostet 479 Euro. Ob das Galaxy C55 jemals den Weg nach Europa findet, bleibt offen. Für China ist es in jedem Fall eine starke Alternative zu Handys von Xiaomi, Oppo oder Vivo. Damit könnte Samsung dort wieder mehr Marktanteile gewinnen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.