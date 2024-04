Alte Handys verkaufen & entsorgen – wo das möglich ist

Das alte Handy einfach wegzuschmeißen ist in vielen Fällen vertanes Geld und dazu nicht besonders umweltfreundlich. Welche Möglichkeiten ihr habt, euer altes Smartphone zu Geld zu machen, zeigen wir euch hier – selbst wenn es nicht mehr ganz funktionsfähig oder gar defekt ist.

Alte Handys verkaufen – Tipps

Oft könnt ihr sogar kaputte Handys noch verkaufen. Ersatzteile und wertvolle Metalle in den defekten Geräten können wiederverwertet werden. Um sein altes Handy verkaufen zu können, gibt es bereits eine Vielzahl an Online-Portalen. Zuerst solltet ihr jedoch folgende Punkte beachten:

Sucht alles an Zubehör für das Handy zusammen, was ihr noch besitzt. Im besten Fall habt ihr sogar noch die Originalverpackung. Das kann den Verkaufspreis erhöhen (vor allem bei Privatverkauf). Prüft, ob das Smartphone noch voll funktionstüchtig ist, kleinere Probleme hat oder gar defekt ist. Reinigt das Gerät! Ein sauberes Smartphone sieht auf Fotos besser aus und wird häufig auch gleich höherwertig eingeschätzt. Wenn ihr es in einem Kleinanzeigenmarkt oder per Auktion verkaufen wollt, solltet ihr ein eigenes Foto des Gerätes anfertigen und nicht einfach ein Produktbild des Herstellers verwenden. Ein gutes Bild, welches den Zustand des sauberen(!) Geräts zeigt, wirkt seriöser und potentielle Käufer können sich gleich einen Eindruck vom Gerät machen. Und vor dem Verkauf die eigene SD-Karte entfernen, alle privaten Daten löschen und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

Wo kann man alte Handys verkaufen?

Der Privatverkauf ist oft etwas aufwendiger, bietet dafür meist aber auch den höheren Gewinn. Bei den folgenden Diensten könnt ihr euer gebrauchtes Smartphone selbst anbieten:

Der Klassiker: eBay. Hier sollte man allerdings nicht vergessen, dass eBay-Gebühren für Auktionen erhebt und es zusätzlich eventuell wenige Interessenten gibt, weil auch noch Portokosten für ein ohnehin geringpreisiges Gerät anfallen.

Auch Amazon ist mittlerweile zu einem beliebten Anbieter für Gebrauchtware geworden. Hierzu benötigt ihr ein Amazon-Verkäufer-Konto, welches ihr euch ganz einfach mit eurem normalen Account anlegen könnt. Jedoch zieht auch Amazon einen Anteil eures Gewinns ein, welchen ihr aber vor dem Einstellen eines Artikels genau ermitteln könnt.

ist mittlerweile zu einem beliebten Anbieter für Gebrauchtware geworden. Hierzu benötigt ihr ein Amazon-Verkäufer-Konto, welches ihr euch ganz einfach mit eurem normalen Account anlegen könnt. Jedoch zieht auch Amazon einen Anteil eures Gewinns ein, welchen ihr aber vor dem Einstellen eines Artikels genau ermitteln könnt. Ohne Gebühren, dafür aber oft auch nur lokal geht es über verschiedenen Kleinanzeigen-Potale wie beispielsweise Kleinanzeigen, Quoka oder An- und Verkaufsgruppen auf Facebook.

wie beispielsweise Kleinanzeigen, Quoka oder auf Facebook. Natürlich könnt ihr es auch mit dem absoluten „Old School“-Weg versuchen und einen Zettel am Schwarzen Brett des örtlichen Supermarkts oder eurer Uni aushängen.

Welche Plattformen kaufen alte Smartphones?

Es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, die sich auf den An- und Verkauf von alten Handys und anderer Gebrauchtware spezialisiert haben. Wir haben euch hier eine Auswahl der bekannten Anbieter zusammengefasst:

Anbieter Auszahlung Weitere Kategorien reBuy 1–5 Werktage Apple-Geräte

Filme, Spiele, Musik, Bücher

Tablets & Wearables

Audio & HiFi

Kameras & Zubehör

Konsolen & Zubehör WIRKAUFENS 3–5 Werktage Apple-Geräte

Tablets & Smartwatches

Laptops & Monitore

Kameras & Zubehör

Audio & HiFi

Konsolen & GPUs MediaMarkt Ankaufservice 7 Werktage Apple-Geräte

Tablets & Smartwatches

Laptops

Kameras & Objektive

Konsolen

Kopfhörer ZOXS 3–7 Werktage Filme & Spiele

Laptops

Tablets & Wearables

Kameras

Konsolen & Spielzeug

Haus & Garten Clevertronic 24 Stunden Tablets

Smartwatches

Audio & HiFi

Konsolen

MacBooks Swappie 4–6 Werktage nur iPhones (ab 8)

Bei den verschiedenen Anbietern könnt ihr direkt sehen, welchen (maximalen) Preis ihr für das Handy im angegebenen Zustand noch erzielen könnt. Generell sollte man aber nicht mit allzu viel Geld rechnen. Außer Apples iPhone verlieren die meisten Smartphones und Handys schnell an Wert.

Für ein gut erhaltenes, 2 Jahre altes Spitzengerät kann man noch gut Geld bekommen (Bildquelle: Screenshot GIGA, 22.04.24)

Bei den Gebrauchthändlern bekommt ihr häufig weniger als beim Verkauf an Privat, da die Unternehmen ja auch noch Geld mit dem Wiederverkauf verdienen müssen. Andererseits ist der Verkauf auf solchen Plattformen schneller abgeschlossen und wesentlich bequemer. Dazu nehmen die Unternehmen häufig auch die kaputten Geräte noch für etwas Geld entgegen. Einen guten Vergleich der verschiedenen Ankauf-Plattformen speziell für Handys findet ihr unter handyverkauf.net.

Altes Handy entsorgen: Ob gebraucht, defekt oder kaputt

Wohin mit alten Geräten? – Elektronik richtig entsorgen! Abonniere uns

auf YouTube

Wie bereits erwähnt, kann man auch defekte Handys bei den oben genannten Anbietern zu Geld machen. Falls man das Gerät ohnehin wegschmeißen wollte, kann man so wenigstens noch den einen oder anderen Euro erhalten und hat das gute Gewissen, dass das Smartphone zumindest sachgemäß recycelt wird. Sollte das Handy einfach nur gebraucht oder ein neueres defektes Smartphone sein, wird der Anbieter es womöglich reparieren und weiterverkaufen, anstatt es zu recyceln.

Ist das Handy so alt, dass es nicht mal mehr bei den Aufkäufern gelistet wird oder nur ein paar Cent bringt, könnt ihr es auch kostenlos bei der Telekom einschicken. Alternativ kann es auch bei der örtlichen Elektrosammelstelle, beim Recyclinghof oder größeren Elektrofachgeschäften (ab 400 m²) abgegeben werden. Auf jeden Fall gehört ein altes Handy nicht in den Hausmüll, da dies Verschwendung von wertvollen Ressourcen wäre – egal, ob gebraucht und noch funktionstüchtig oder kaputt.

Was passiert mit den alten Handys?

Je nachdem, ob die Geräte kaputt oder noch funktionstüchtig sind, erleben die alten Handys ein unterschiedliches Schicksal:

Funktioniert das Gerät noch, wird es gereinigt, zurückgesetzt und schließlich weiterverkauft. In diesem Fall sollte man auf jeden Fall seine Daten auf dem Smartphone vor dem Verkauf gründlich löschen.

Ist das Handy defekt, ist es trotzdem nicht wertlos. Das Gerät enthält wertvolle Metalle und seltene Erden, die man wiederverwenden kann – was wiederum die Umwelt schont.

Handy-Akku entsorgen

Bei Handy-Akkus gilt das Gleiche wie für normale Akkumulatoren und Batterien: Sie sind Sondermüll und müssen entsprechend entsorgt werden. In den meisten Supermärkten und in vielen Drogerien gibt es Sammelboxen für alle Batterien. In diese kann man auch Handy-Akkus einwerfen. Lest zum Thema auch:

