Pura 70 Ultra: Huawei schafft komplett neue Möglichkeiten

Huawei hat mit dem Pura 70 Ultra kürzlich sein neues High-End-Smartphone offiziell vorgestellt. Es handelt sich um das bisher beste Handy des chinesischen Herstellers, das sogar noch eine Überraschung zu bieten hat. Die Satellitenkommunikation ist deutlich ausgereifter und mächtiger als bisher erwartet.

Huawei Pura 70 Ultra kann Fotos per Satellit verschicken

Das Huawei Pura 70 Ultra verfügt, wie schon das Mate 60 Pro, über ein Modem zur Satellitenkommunikation. Normalerweise wird diese Technologie dazu genutzt, um im Notfall einen Hilferuf absetzen zu können, entweder per Textnachricht oder Sprache. Teilweise kann auch nur gesendet und nicht empfangen werden. Bei Huawei-Smartphones geht aber noch viel mehr. Tatsächlich kann das Handy nämlich selbst ohne Mobilfunkverbindung Fotos verschicken (Quelle: HuaweiCentral).

Mit dem Huawei Pura 70 Ultra können auch Fotos per Satellit verschickt werden. (Bildquelle: Huawei)

Huawei nutzt für die Übertragung von Bildern per Satellit die Changlian-App. Diese überträgt die Nachricht an ein Handy, das ebenfalls über die Changlian-App verfügt. Ist diese nicht installiert, wird nur der Text auf das Smartphone des Empfängers übertragen. Beim Versand von Fotos über Satelliten wird das Bild mehrfach komprimiert. Entsprechend kann die Bildqualität deutlich darunter leiden. Huawei zeigt mit dem Pura 70 Ultra aber wieder einmal deutlich, dass man der Konkurrenz bei solchen Technologien weit voraus ist.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Pura 70 Ultra anschauen:

Huawei Pura 70 Ultra vorgestellt

Huawei Pura 70 Ultra nur für China

Genau wie schon die Mate-60-Smartphones von Huawei wird auch das Pura 70 Ultra nur in China verkauft. Dort wird es ohne Einschränkungen bei der Hard- und Software angeboten. Also mit Zugriff auf alle Apps und mit 5G-Modem. In Europa würde das nicht so einfach funktionieren. Besonders bei den Apps gäbe es die größten Einschränkungen. Gäbe es diese nicht und würde Huawei nicht unter einem US-Bann stehen, dann wäre das Pura 70 Ultra vermutlich eines der interessanten Handys in Europa.

