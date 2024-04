Pura 70 Ultra: Neues Huawei-Handy ist ein echtes Kamera-Monster

Huawei hat mit dem Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ und 70 Ultra insgesamt vier neue High-End-Smartphones vorgestellt. Besonders das Ultra-Modell sticht mit der neuen Kamera und weiteren Eigenschaften hervor. Bei Gebrauch fährt der Sensor wie bei einer Kompaktkamera sogar ein Stückchen heraus. Trotzdem ist das Handy wasserdicht und der Mechanismus geprüft.

Huawei Facts

Huawei Pura 70 Ultra schöpft aus den Vollen

Wer glaubt, dass Huawei durch den seit 2019 vorhandenen US-Bann technologisch ins Hintertreffen geraten ist, der täuscht sich. Besonders das neue High-End-Modell Pura 70 Ultra zeigt deutlich, was das chinesische Unternehmen leisten kann. Im Fokus steht wie schon bei der P-Serie die Kamera. Und hier setzt Huawei beim Pure 70 Ultra erstmals auf einen 1-Zoll-Äquivalent-Sensor mit einer Auflösung von 50 MP.

Anzeige

Der Kamerasensor des Huawei Pura 70 Ultra fährt heraus, wenn er im Einsatz ist. (Bildquelle: Huawei)

Wenn die Hauptkamera genutzt wird, fährt der Sensor etwas heraus. Trotzdem wird eine IP68-Zertifizierung ausgewiesen. Das Handy ist also wasserdicht und gegen Staub geschützt. Zusätzlich gibt es noch einen leistungsstarken 40-MP-Ultraweitwinkel und ein 50-MP-Teleobjektiv. Damit dürfte sich Huawei in Kamera-Tests ganz weit vorne einreihen. Wir sind schon gespannt, wie sich das Handy schlagen wird.

Anzeige

Huawei bietet das Pura 70 Ultra in verschiedenen Farben an. (Bildquelle: Huawei)

Zur weiteren Ausstattung des Huawei Pura 70 Ultra gehört ein 6,8-Zoll-LTPO-OLED-Display, das mit bis zu 120 Hz arbeitet und maximal 2.500 Nits an Helligkeit erreicht. Angeboten werden zwei Konfigurationen mit 512 GB und 1 TB internem Speicher, denen aber immer 16 GB RAM zur Seite stehen. Der Akku misst 5.200 mAh und lässt sich mit 100 Watt schnell aufladen. Als Betriebssystem kommt direkt HarmonyOS 4.2 zum Einsatz. Den verbauten Chip nennt Huawei im Übrigen nicht. Es dürfte aber eine verbesserte Version des Kirin-Chips aus dem Mate 60 Pro sein. 5G und Satellitenkommunikation sind natürlich auch vorhanden.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Pura 70 Ultra anschauen:

Huawei Pura 70 Ultra vorgestellt

Huawei Pura 70, Pro und Pro+ sind günstiger

Das Huawei Pura 70 ist deutlich günstiger als das Ultra. (Bildquelle: Huawei)

Das Huawei Pura 70 Ultra startet mit einem Einstiegspreis von 9.999 Yuan. Das sind umgerechnet etwa 1.300 Euro. Die anderen Pura-70-Modelle mit etwas schwächerer Ausstattung starten bereits bei umgerechnet 700 Euro. So deckt das chinesische Unternehmen viele Preisklassen ab und könnte Apple so das Leben richtig schwer machen in China. Nach Deutschland werden die Handys nicht kommen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.