Samsung-Handys: Neues Software-Update sorgt für kuriosen Displayfehler

Samsung verteilt regelmäßig Software-Updates, bei denen meist alles glattgeht. Es kommt aber auch vor, dass im Nachhinein Probleme auftauchen. Genau das passiert aktuell. Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer verschiedener Modelle beschweren sich über ein unerwartetes Verhalten des Displays. Dort taucht nämlich eine grüne oder pinke Linie auf. Das Problem ist nicht neu.

Samsung-Smartphones nach Update mit Displayproblem

Software-Updates sollen Smartphones sicherer machen und aufwerten. Sie sollen eigentlich nicht dazu führen, dass dadurch Probleme entstehen. Nun kommt es aber hin und wieder vor, dass genau das passiert. Aktuell ist das wieder der Fall. Besitzer von verschiedenen Smartphones haben bemerkt, dass sich nach der Installation des aktuellsten Updates eine grüne oder pinke Linie mitten durchs Display zieht (Quelle: SamMobile). Betroffen sind laut aktuellen Erkenntnissen folgende Modelle:

Galaxy A73

Galaxy M21

Galaxy M52 5G

Galaxy-S21-Serie

Galaxy-S22-Serie

Galaxy Z Flip 3

Es könnten noch weitere Modelle betroffen sein, deren Besitzer sich bisher noch nicht gemeldet haben, da sie von einem Displaydefekt ausgehen. So sieht das dann aus:

Einige der Besitzer geben an, dass das Displayproblem des Handys erst nach der Installation des April-Updates aufgetreten ist, das Samsung aktuell für viele seiner Smartphones verteilt. Es sind aber nicht alle Handys automatisch betroffen. So ein Fehler kann auch durch einen Sturz hervorgerufen werden, sodass aktuell einige Smartphone-Besitzer den Update-Vorgang filmen, um dem Samsung-Support zu beweisen, dass das Update schuld war, wenn es zu dem Problem kommt.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern!

auf YouTube

Aktuell gibt es noch keine Informationen darüber, was wirklich zum Displayfehler bei den Smartphones geführt hat. Gehen hier reihenweise OLED-Displays von Samsung kaputt oder ist es ein Softwarefehler, der per Update behoben werden kann? Man muss einfach abwarten, was Samsung eventuell dazu zu sagen hat. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten.

