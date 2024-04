Samsung-Besitzer können sich freuen: Riesiges Software-Update steht bald an

Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones eine neue One-UI-6.1-Oberfläche auf den Markt gebracht, die mittlerweile auch schon für ältere Top-Modelle verteilt wurde. Bereits in Kürze soll das Unternehmen die neue Version aber auch für die Smartphones veröffentlichen, die keine KI-Funktionen unterstützen.

Samsung arbeitet an einem großen Software-Update

One UI 6.1 wurde mit der Galaxy AI auf den Galaxy-S24-Smartphones eingeführt und kürzlich auch für die Galaxy-S23-Modelle veröffentlicht. Es gibt aber auch noch viele Handys, die keine KI-Funktionen unterstützen und auf die neue Oberfläche warten. Genau diese Wartezeit soll bald ein Ende haben. Laut SamMobile sind erste Testversionen der neuen Firmware auf den Servern von Samsung aufgetaucht.

Demnach sollen Smartphones wie das Galaxy A54, die Galaxy-S22-Smartphones, das Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 schon bald mit dem Update auf One UI 6.1 versorgt werden. In dem Fall ohne die Galaxy AI, wie es beim Galaxy A55 und Galaxy A35 der Fall ist. Die Mittelklasse-Handys sind zwar ganz neu, doch Samsung stattet nur die High-End-Modelle mit den KI-Funktionen aus.

Laut der Quelle könnten die ersten Updates schon Ende April veröffentlicht werden. Damit würde Samsung eine ganze Reihe sehr beliebter Handys auf den neuesten Stand bringen. One UI 6.1 bringt einige Verbesserungen mit, nur die KI-Features werden fehlen. Insbesondere die Performance könnte zunehmen. Im Test des Galaxy A55 hat sich die neue Oberfläche von ihrer besten Seite gezeigt.

Auf diesen Samsung-Smartphones läuft One UI 6.1 bereits:

Samsung verteilt viele Software-Updates

Wenn ihr ein relativ aktuelles Samsung-Smartphone besitzt, erhaltet ihr aktuell viele Updates. Jedes neuere Modell wird monatlich auf den neuesten Stand gebracht. Mit dem Mai-Update könnten viele Geräte ein besonders großes Update erhalten, bei dem One UI 6.1 mit dabei ist. Sobald die ersten älteren Geräte mit der neuesten One-UI-6.1-Software versorgt werden, informieren wir euch. Die Länder in Europa sollen laut der Quelle von Beginn an mit dabei sein.

