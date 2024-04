Sony knickt nach 5 Jahren ein: Neues Handy verändert sich stärker als erwartet

Sony hat vor fünf Jahren ein Alleinstellungsmerkmal bei seinen Xperia-Smartphones eingeführt. Die länglichen 21:9-Displays sollten großes Interesse erzeugen und so den Abschwung der Smartphone-Sparte verhindern. Gelungen ist das nicht. Jetzt könnt ihr euch erstmals das Xperia 1 IV anschauen und dort verabschiedet sich Sony von dieser Eigenschaft.

Sony Facts

Sony macht Xperia-Handys normaler

2019 hatte Sony das erste Xperia 1 offiziell vorgestellt und damit das 21:9-Seitenverhältnis bei seinen Smartphones eingeführt. Damit wurden die Displays etwas länglicher und konnten so mehr anzeigen. Spielfilme konnten so ohne schwarze Balken an der Seite angeschaut werden. Mit dem Xperia 1 VI soll diese Ära enden. Geleakte Render-Bilder zeigen das nächste Top-Handy von Sony mit normalem Seitenverhältnis von 19,5:9. Das entspricht in etwa den Displays der Konkurrenz.

Anzeige

Bis auf das neue beziehungsweise alte Seitenverhältnis tut sich bei Sony und dem Xperia 1 VI aber nicht viel. Es bleibt weiterhin bei dem bisherigen Smartphone-Design, wie es schon seit Jahren zum Einsatz kommt. Im Bereich des 6,5-Zoll-Displays wird sich Sony beim Seitenverhältnis zwar anpassen, der Rest bleibt aber unangetastet. Es kommen also weiterhin relativ dicke Ränder an der Ober- und Unterseite des Displays zum Einsatz, sowie das bekannte kantige Gehäuse. Selbst die Kamerapartie bleibt unberührt.

Anzeige

Das kompakte Sony-Handy existiert auch noch:

Sony Xperia 5 V im Hands-On: Kompakter Kamera-Star? Abonniere uns

auf YouTube

Sony Xperia VI ohne 4K-Display?

Der Wechsel des Seitenverhältnisses beim Bildschirm könnte noch eine weitere Änderung mit sich bringen. Nicht bestätigt, aber möglich wäre zudem der Verzicht auf das 4K-Display, das Sony seit einigen Jahren in seinen High-End-Smartphones verbaut. Damit würde zwar ein weiteres Alleinstellungsmerkmal entfallen, es könnte aber auch Vorteile haben. Setzt Sony auf ein gering aufgelöstes Display, dann könnten die Laufzeit und Performance ansteigen.

Anzeige

Zu lange müsst ihr auf das neue Sony-Handy vermutlich nicht mehr warten. Das Xperia 1 V wurde im Mai 2023 vorgestellt. Gut möglich also, dass das Xperia 1 VI schon bald enthüllt wird. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die geleakten Informationen korrekt waren.