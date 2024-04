Zu früh gefreut: Besitzer des Samsung Galaxy S22 müssen weiter warten

Samsung verteilt aktuell für viele verschiedene Smartphones das Software-Update auf One UI 6.1. Auch ältere Modelle werden versorgt, nachdem die neue Version der Oberfläche mit den Galaxy-S24-Handys eingeführt wurde. Die über zwei Jahre alten Galaxy-S22-Smartphones müssten bald auch an der Reihe sein. Doch vorher gibt es noch ein anderes Update.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S22: One UI 6.1 lässt weiter auf sich warten

Nachdem Samsung das One-UI-6.1-Update für die Galaxy-S23-Smartphones veröffentlicht hat, warten viele Besitzerinnen und Besitzer der Galaxy-S22-Smartphones auf die neue Oberfläche. Damit werden einige Änderungen und in erster Linie Verbesserungen bei der Performance vorgenommen. Samsung verteilt ab sofort auch ein neues Software-Update für die Galaxy-S22-Modelle – doch es ist nicht One UI 6.1. Stattdessen wird ab sofort in Europa das April-Update verteilt (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Eigentlich wurde erwartet, dass Samsung das April-Update und One UI 6.1 für die älteren Smartphones einfach vereint und gleichzeitig ausrollt. Doch die ersten Software-Updates sind da und die neue Oberfläche ist nicht enthalten. Damit heißt es für die Besitzer der älteren Handys weiter warten, bis Samsung das große Update für die Oberfläche wirklich veröffentlicht. Wann das sein wird, steht damit weiterhin in den Sternen. Vielleicht mit dem Mai-Update. Doch das erfahrt ihr erst in einigen Wochen. Zunächst einmal könnt ihr euch das April-Update mit einigen Optimierungen herunterladen. Zudem wurden wieder Sicherheitslücken geschlossen.

Im Video könnt ihr euch die Galaxy-S24-Smartphones mit One UI 6.1 anschauen:

Revolution?! SAMSUNG GALAXY S24 und S24 Plus (S24+) angeschaut Abonniere uns

auf YouTube

Samsung hat Galaxy-S23-Smartphones aufgewertet

Für die Galaxy-S22-Smartphones hat Samsung One UI 6.1 ohne KI-Funktionen vorgesehen. Die Geräte werden sich also nur etwas verändern. Bei den Galaxy-S23-Handys sieht es ganz anders aus. Die bekommen aktuell das One-UI-6.1-Update mit Galaxy AI und somit den KI-Funktionen der Galaxy-S24-Modelle. Wenn ihr also in den Genuss von Echtzeitübersetzung, umfangreicher Bildbearbeitung und mehr kommen wollt, dann müsst ihr nicht unbedingt zu einem Galaxy S24 greifen. Es reicht beispielsweise auch ein Galaxy S23 FE (bei Samsung anschauen).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.