Besitzer der Galaxy Watch 6 können sich freuen: Samsung verteilt wichtiges Software-Update

Samsung hat die Galaxy-Watch-6-Smartwatches vor einiger Zeit auf den Markt gebracht und damit gute Arbeit geleistet. Mit dem letzten Software-Update wurde bei einigen Nutzerinnen und Nutzern jedoch ein Problem eingeführt, das so nicht sein darf. Genau dagegen gibt es in einigen Ländern ein weiteres Update. Damit sollen die Schwierigkeiten aus der Welt geschaffen werden.

Samsung verteilt Software-Update für Galaxy-Watch-6-Uhren

Genau wie für die Smartphones verteilt Samsung regelmäßig Software-Updates für die Smartwatches. Zwar nicht ganz so lange und häufig, aber sie kommen zuverlässig. Doch genau wie bei den Handys klappt auch bei den Uhren nicht immer alles. So mit dem letzten Software-Update geschehen. Einige Besitzer klagten über Probleme mit dem Touchscreen. Genau das geht Samsung jetzt mit einem neuen Software-Update an (Quelle: SamMobile).

Das südkoreanische Unternehmen hat die neue Software mit der Fehlerbehebung für die Galaxy-Watch-6-Smartwatches zunächst im Heimatland und jetzt auch in den USA veröffentlicht. Damit soll das Problem mit dem Touchscreen aus der Welt geschaffen werden. Ihr könnt damit rechnen, dass das neue Software-Update in absehbarer Zukunft auch in Europa verfügbar sein wird. Wann genau ist bisher aber noch nicht klar.

Es dauert immer eine Weile, bis wirklich alle Smartwatches mit Software-Updates versorgt werden. Meist geschieht die Installation über Nacht, wenn ihr die Uhr aufladet. Ihr könnt aber auch in den Einstellungen danach suchen.

Im Video stellen wir euch die Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic vor:

Samsung Galaxy Watch 7 kommt bald

Während Samsung aktuell die Probleme der Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic behebt, kündigen sich in der Gerüchteküche schon die Nachfolger an. Demnach soll es von der Galaxy Watch 7 drei Ausführungen geben. Neben der normalen Galaxy Watch 7 und Watch 7 Classic soll es auch wieder eine Watch 7 Pro geben, die mit einem riesigen Akku ausgestattet ist. Bereits im Juli 2024 könnten die Uhren zusammen mit neuen Falt-Handys vorgestellt werden.

