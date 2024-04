Samsung hat es verstanden: Nachfolger der Galaxy Watch 6 wird viel besser

Samsung hat erst kürzlich die Galaxy-Watch-6-Smartwatches in zwei Versionen vorgestellt. Die neue Generation ist nicht schlecht, doch es fehlt ein Modell mit richtig langer Laufzeit als Nachfolger der Galaxy Watch 5 Pro. Das soll sich mit der kommenden Galaxy-Watch-7-Generation wieder ändern.

Samsung will Galaxy Watch 7 Pro anbieten

Das Smartwatch-Angebot von Samsung ist nicht wirklich konsistent. Es werden teilweise größere Änderungen am Design oder der Ausstattung vorgenommen. Die nächste Generation kann dann wieder komplett anders aussehen. So war es beim Wechsel von der Galaxy Watch 4 Classic zur Watch 5 Pro und dann wieder zur Watch 6 Classic. Dabei hat das Pro-Modell im Test mit dem großen Akku wirklich beeindruckt. Davon gab es aber keinen Nachfolger. Samsung soll laut SamMobile in diesem Jahr aber wieder eine Galaxy Watch 7 Pro anbieten.

Laut neuesten Informationen soll die Galaxy Watch 7 Pro mit einem riesigen 578-mAh-Akku ausgestattet sein (Quelle: GalaxyClub). Das wäre sogar etwas mehr als die Galaxy Watch 5 Pro mit dem 573-mAh-Akku. In Kombination mit den vielen Optimierungen der Effizienz von Wear OS könnte die Smartwatch zu einem echten Laufzeit-Monster werden.

Gut möglich, dass es sich bei der Galaxy Watch 7 Pro um die dritte Ausführung der Smartwatches handelt, die schon länger in der Gerüchteküche unterwegs ist. Dann könnte es nicht nur eine Galaxy Watch 7 und Watch 7 Classic geben, sondern auch das Pro-Modell mit viel längerer Akkulaufzeit. Ob dort dann das quadratische Design zum Einsatz kommt, das Samsung angeblich wieder einführen möchte, ist aktuell nicht bekannt.

Im Video stellen wir euch die aktuellen Samsung-Uhren vor:

Neue Smartwatches werden bald vorgestellt

Zu lange müsst ihr auf die neue Smartwatch-Generation gar nicht mehr warten. Bereits im Juli 2024 wird die Vorstellung der Galaxy-Watch-7-Generation erwartet. Spätestens dann wird sich zeigen, was die neuen Uhren wirklich drauf haben.

