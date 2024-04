Galaxy S25: Samsung-Fans können aufatmen

Vor einigen Wochen gab es das Gerücht, dass sich Samsung beim Galaxy S25 komplett von den Qualcomm-Chips verabschiedet und stattdessen nur noch auf die hauseigene Exynos-Hardware setzt. Doch von diesen Plänen scheint man sich jetzt doch verabschiedet zu haben.

Galaxy S25: Samsung setzt wieder auf Qualcomm und Exynos

Exynos oder Qualcomm? Das ist die Frage, die sich für Samsung-Fans zumindest in den letzten Jahren stellte. Denn während Samsung in den USA nur Modelle mit Qualcomm-Chips verkauft, kamen hierzulande in vielen Modellen oftmals die Exynos-SoCs zum Einsatz – und die konnten zumindest bislang nicht ganz das Leistungsniveau der Qualcomm-Pendants erreichen.

Entsprechend schockiert nahmen Samsung-Fans vor einigen Wochen die Meldung auf, dass der Konzern sich anscheinend bei den Galaxy-S25-Modellen komplett von Qualcomm verabschieden will. Doch diesen Meldungen schiebt SamMobile nun einen Riegel vor. Neuesten Informationen nach, scheint Samsung auch im kommenden Jahr bei den Chips weiterhin zweigleisig zu fahren.

Konkrete Informationen, welche S25-Modelle mit dem Exynos-Prozessor und welche mit dem Qualcomm-Chip ausgestattet sein werden, gibt es noch nicht. Wir gehen jedoch davon aus, dass – sollten sich die neuen Gerüchte bewahrheiten – Samsung den Snapdragon 8 Gen 4 von Qualcomm nur im Samsung Galaxy S 25 Ultra verbauen wird. Das normale S25 und S25 Plus hingegen werden wahrscheinlich mit dem Exynos 2500 ausgestattet.

Wie schlägt sich das aktuelle Samsung Galaxy S24 mit Exynos-Prozessor im Alltag? Frank hat das Smartphone für euch getestet:

Großer Leistungssprung beim Exynos erwartet

Doch Käufer der Non-Ultra-Modelle des Galaxy 25 müssen sich wohl keine Sorgen darüber machen, dass sie sich mit einem deutlich schlechteren SoC zufriedengeben müssen. In der Gerüchteküche geht man davon aus, dass der Leistungssprung vom Exynos 2400 zum Exynos 2500 deutlich größer ausfällt als in den letzten Jahren.

Gut möglich also, dass der Exynos-Chip mit dem Snapdragon 8 Gen 4 gleichzieht oder ihn sogar übertrifft. Ob das jedoch der Wahrheit entspricht, wird sich erst in Benchmarks und Tests herausstellen – und diese dürften noch einige Monate auf sich warten lassen.

