So ein Handy gab es noch nie: HMD macht Barbie-Fans glücklich

Die Barbie-Live-Action-Verfilmung von 2023 war äußerst erfolgreich und hat zahlreiche Erfolge erzielt. Als Erweiterung der Marke plant HMD, insbesondere bekannt für seine Nokia-Handys, die Einführung eines klappbaren Handys im Barbie-Stil.

Barbie: Nach einem erfolgreichen Film folgt das Handy

In Zusammenarbeit mit Mattel plant HMD noch in diesem Juli ein Klapp-Handy der Marke Barbie auf den Markt zu bringen. Dieses Handy soll im Gegensatz zu seinen Smartphone-Pendants das traditionelle Design eines Klapp-Telefons verkörpern und damit die bekannte Essenz der Marke Barbie widerspiegeln. Adam Ferguson, Global Head of Insight, Proposition und Product Marketing bei HMD, werde das Barbie-Telefon ein einzigartiges Gerät, das speziell auf das ikonische Image von Barbie zugeschnitten sei (Quelle: HMD).

Die Ankündigung des Barbie-Telefons erfolgte im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona, wo HMD das Gerät bisher lediglich mit pinken Umrissen präsentierte. Weitere Details werden noch unter Verschluss gehalten, so gibt es derzeit keine Informationen zu Preisen und Spezifikationen sowie den geplanten Funktionen für das Barbie-Handy (Quelle: The Verge).

Ihr kennt den Film noch nicht? Macht euch einen ersten Eindruck:

Barbie - Teaser #2 Deutsch

HMD hat weitere Pläne

Die Entscheidung, mit Mattel zusammenzuarbeiten, unterstreicht das Engagement von HMD, neue Wege zu beschreiten. Zuletzt gab es sogar Gerüchte, dass HMD die altbekannte Nokia-Marke für Smartphones aufgeben wolle.

Der HMD-Vertreter bestätigte die Absicht, über Mattel hinaus mit weiteren Unternehmen zusammenzuarbeiten, und deutete an, dass weitere bedeutende Partnerschaften bereits in Aussicht stehen. Noch wolle das Unternehmen aber keine weiteren Details bekannt geben.

Neben dem Barbie-Handy hat HMD allerdings schon weitere Geräte für die Veröffentlichung in diesem Sommer geplant, darunter ein Nokia-Telefon im Retro-Look und ein HMD-Smartphone. Zusätzlich hat das Unternehmen auch erste Pläne für eine neue Entwicklungsplattform namens „HMD Fusion“ angekündigt.

