Samsung Galaxy S25: Schlimmer Verdacht zum S24-Nachfolger

Samsung hat zwar gerade erst die Galaxy-S24-Smartphones vorgestellt, doch das hält die Gerüchteküche nicht davon ab, jetzt schon Informationen zu den Nachfolgern zu veröffentlichen. Demnach könnte Samsung beim Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra wieder auf einen einheitlichen Chip setzen – zum Nachteil des Ultra-Modells.

Samsung-Galaxy-S25-Modelle nur mit Exynos-Chips?

Während die Galaxy-S23-Smartphones alle mit Chips von Qualcomm ausgestattet waren und Samsung bei den Galaxy-S24-Handys wieder unterschieden hat, könnte es laut neuesten Gerüchten bei Galaxy-S25-Smartphones wieder nur einen Chip geben. Laut SamMobile soll Samsung nämlich für die nächste Smartphone-Generation erneut eine Änderung der Strategie planen. Statt im Galaxy S25 und S25 Plus einen Exynos-Chip und im Galaxy S25 Ultra einen Qualcomm-Chip zu verbauen, wie es bei den S24-Modellen der Fall ist, soll es bei der nächsten Smartphone-Generation nur noch Exynos-Chips geben.

Qualcomm-Chips sollen laut dem Gerücht 2025 demnach nur noch in der Galaxy-Z-Serie verbaut werden. Die Galaxy-A-Smartphones sollen je nach Modell mit Exynos- oder MediaTek-Chips ausgestattet sein. Samsung soll die Entwicklerteams bereits umgeschichtet haben, damit die Exynos-Chips die Leistung bringen, die gefordert ist. Es soll sich um einen Chip handeln, der speziell für Galaxy-Smartphones entwickelt wurde und sowohl bei der Leistung als auch Effizienz überzeugt.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Samsung Galaxy S25 Ultra im Nachteil?

Die letzten Jahre haben eindeutig gezeigt, dass die Exynos-Chips im Vergleich zu den Qualcomm-Chips in Sachen Effizienz und Leistung bisher immer im Nachteil waren. Der Wechsel zu Exynos-Chips hätte für potenzielle Käuferinnen und Käufer des Galaxy S25 Ultra also einen klaren Nachteil. Natürlich muss man zunächst abwarten, wie gut der Exynos 2500 am Ende wirklich ist, doch die Vorfreude hält sich aktuell noch in Grenzen. Bis zum Release im Jahre 2025 vergeht noch eine lange Zeit und es kann sich vieles ändern.

