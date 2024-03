Samsung legt nach: Software-Update bringt beliebtes Handy auf den neuesten Stand

Samsung verteilt jeden Monat sehr schnell Sicherheitsupdates, um die eigenen Galaxy-Smartphones auf den neuesten Stand zu bringen. Im März 2024 läuft alles irgendwie etwas langsamer. Zwar haben schon erste High-End-Modelle das neueste Software-Update erhalten, die Einsteiger- und Mittelklasse-Handys warten aber weiterhin – zumindest bis jetzt.

Samsung versorgt erste Mittelklasse-Handys mit März-Update

Samsung hat zum Start in den März 2024 mit einem schnellen Software-Update für die Galaxy-S24-Smartphones überrascht. Danach wurde es aber relativ ruhig um die neue Version. Mit der Zeit wurden weitere High-End-Handys wie das Galaxy Z Flip 5 und Co. versorgt. Einsteiger- und Mittelklasse-Handys der A-Klasse gingen leer aus. Genau das endet jetzt. Samsung hat nun endlich damit begonnen, das erste März-Update für das Galaxy A32 5G zu verteilen (Quelle: SamMobile). Zumindest in Lateinamerika steht die neue Version zum Download bereit.

Damit dürfte der Startschuss für viele weitere Updates für Samsung-Handys der A-, M- und F-Klasse gefallen sein. Meist wird eine neue Version zunächst auf ausgewählten Handys ausgespielt und später ausgeweitet. Das dürfte jetzt mit dem Galaxy A32 5G passiert sein. Es ist das erste Mittelklasse-Handy, das ein Update auf die neueste März-Version erhält.

Mit dem neuesten Software-Update werden aber nur einige Probleme behoben und Sicherheitslücken geschlossen. Es gibt noch kein Update auf One UI 6.1. Die vom Galaxy S24 bekannten KI-Funktionen kommen ebenfalls nicht auf Mittelklasse-Smartphones.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Viele weitere Samsung-Handys werden folgen

Aktuell hat Samsung noch nicht so viele Smartphones mit dem März-Update von 2024 versorgt. Bis auf wenige High-End-Smartphones und jetzt das erste Mittelklasse-Handy ist es noch relativ ruhig. In den vergangenen Monaten waren monatliche Sicherheitsupdate schneller da.

Gut möglich, dass Samsung Ressourcen auf die neue One-UI-6.1-Oberfläche ausgelagert hat. Im März überschneiden sich die Software-Updates nämlich etwas. Galaxy-S23-Smartphones erhalten beispielsweise auch die KI-Funktionen, während ältere Modelle leer ausgehen. Samsung muss aktuell also zweigleisig fahren.