Samsung wird ausgewählte Galaxy-Handys mit Software-Update für immer verändern

Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones nicht nur One UI 6.1 eingeführt, sondern auch bedeutende KI-Funktionen, die einen großen Mehrwert bieten. Aktuell ist die „Galaxy AI“ nur auf den neuesten Handys verfügbar, doch das soll sich noch in diesem Monat ändern.

Samsung wird bald viele Galaxy-Geräte aufwerten

Die KI-Funktionen der „Galaxy AI“ haben mich im Test vom Galaxy S24 Ultra zum Großteil überzeugt. Obwohl ich ähnliche Features seit Jahren schon von meinem Pixel 6 Pro und Pixel 8 Pro kenne, hat Samsung noch eins draufgelegt. Einige Lösungen wirken durchdachter und es gibt sogar die Möglichkeit, Telefongespräch in Echtzeit zu übersetzen. Genau diese Funktionen sollen laut Samsung schon im März auf weitere Galaxy-Smartphones kommen. Zumindest in Südkorea wird Ende März One UI 6.1 mit KI-Features veröffentlicht.

Folgende Smartphones werden versorgt:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Die KI-Features landen auch auf folgenden Tablets:

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung wird die neuen KI-Funktionen zunächst im Heimatland mit dem März-Update und One UI 6.1 veröffentlichen. Die Verfügbarkeit dürfte danach Stück für Stück ausgebaut werden. In den USA ist das März-Update schon da, dort aber ohne One UI 6.1, sondern nur als reines Sicherheitsupdate. Es gibt die neue Software-Oberfläche von den Galaxy-S24-Smartphones mit und ohne KI. Mittelklasse-Handys wie das neue Galaxy A55 gehen leer aus. Dafür könnte das Galaxy S23 FE zu einem echten Geheimtipp werden.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra mit KI-Funktionen vor:

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA angeschaut

auf YouTube

Samsung wird Verfügbarkeit ausweiten

Bereits zuvor hatte Samsung bestätigt, dass die KI-Features für die Top-Geräte des letzten Jahres veröffentlicht werden. One UI 6.1 wird für die oben genannten Smartphones und Tablets also bald auch in Europa und somit Deutschland verteilt. Gleichzeitig hatte Samsung aber auch gesagt, dass die Ressourcen gut verteilt werden müssen, da einige KI-Funktionen über die Cloud laufen. Deswegen wohl auch die Verfügbarkeit in Wellen, um zu schauen, wie stark diese wirklich genutzt werden.