Samsung hat es wieder einmal geschafft. Der größte Smartphone-Hersteller der Welt hat erneut ein Software-Update veröffentlicht, noch bevor es Google für die Pixel-Smartphones getan hat. Dieses Mal beginnt Samsung zur Abwechslung auch mit den neuesten Handys.

Samsung verteilt März-Update

Während Google nur angekündigt hat, dass bald das März-Update für die Pixel-Smartphones kommt, hat Samsung den Schalter bereits umgelegt. Die Galaxy-S23-Smartphones erhalten ab sofort das März-Update mit einigen Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Versorgt werden das Galaxy S23 (Test), S23 Plus und S23 Ultra in Europa. Darunter ist auch Deutschland, sodass ihr direkt nachschauen könnt, ob bei euch die neueste Software-Version schon angekommen ist (Quelle: SamMobile). Es gab in jedem Fall schon erste Erfolgsmeldungen.

Das März-Update ist etwa 350 MB groß und beinhaltet folgende Änderungen:

Verbesserungen der Stabilität

Beseitigung von Fehlern

Neue und optimierte Features

Verbesserungen bei der Leistung

Samsung verrät leider nicht im Detail, welche Fehler bei den Galaxy-S23-Smartphones behoben wurden. Zuletzt waren Probleme mit Android Auto und dem Stift beim Galaxy S23 Ultra aufgetaucht. Zudem sagt Samsung nicht genau, welche Features verbessert wurden oder neu hinzugekommen sind. Grundsätzlich bleibt es bei Android 13 und One UI 5.1. Es dürfte sich also nur um Kleinigkeiten handeln. Sonst hätte Samsung mehr Details verraten.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S23 und S23 Plus vor:

Samsung Galaxy S23 (Plus) im Hands-On

Weitere Samsung-Handys folgen bald

Die Galaxy-S23-Smartphones sind dabei nur der Anfang. Samsung legt jetzt mit den neuesten Modellen los, es dürften aber viele weitere Handys folgen. Samsung verteilt für die meisten seiner Geräte fünf Jahre Software-Updates und die kommen meist sehr schnell. Da das Update fertig ist, dürfte der weitere Rollout auf andere Geräte nicht zu lange auf sich warten lassen.