Langsam aber sicher stellt sich heraus, was uns beim zweiten Nothing Phone erwartet. Neuesten Informationen zur Ausstattung zufolge wird es in einem wichtigen Bereich auf eine kleine Enttäuschung hinauslaufen. Auf einen echten Spitzen-Prozessor wird Nothing wohl verzichten.

Nothing Phone (2) ohne neuesten Top-Prozessor

Beim nächsten Handy von Carl Pei, dem Co-Gründer von OnePlus, wird seine Firma verstärkt mit dem Chip-Hersteller Qualcomm zusammenarbeiten. Dazu wurde vor wenigen Tagen eine Kooperation bekannt. Wie sich nun herausstellt, wird das Nothing Phone (2) tatsächlich über einen besseren Prozessor als der Vorgänger verfügen. Auf ein echtes Top-Modell hat man sich aber anscheinend nicht einigen können.

Ein hochrangiger Qualcomm-Manager hat im Rahmen des Mobile World Congress 2023 verraten, dass ein Snapdragon 8+ Gen 1 das nächste Nothing-Smartphone antreiben wird. Im Vergleich mit dem Snapdragon 778G+, der im ersten Nothing-Handy verbaut ist, handelt es sich um einen Schritt nach vorne. Allerdings sollte bei einem echten Android-Flaggschiff der Snapdragon 8+ Gen 2 verwendet werden, der wohl im Mai 2023 vorgestellt wird.

Allem Anschein nach sollte die Wahl des Prozessors noch gar nicht verraten werden. Der Qualcomm-Manager hat sein Posting bei LinkedIn dann auch schnell überarbeitet und den Snapdragon 8+ Gen 1 wieder entfernt (Quelle: 91 Mobiles).

Im Video: Das halten wir vom ersten Nothing Phone.

Nothing Phone (2): Vorstellung im dritten Quartal?

Noch ist kein genauer Vorstellungstermin zum Nothing Phone (2) bekannt. Gerüchten nach soll es im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Das erste Nothing-Handy war ab Juli 2022 zu haben.

Vom Prozessor abgesehen ist kaum etwas zum Smartphone bekannt. Laut Carl Pei soll es sich um ein Premium-Handy mit entsprechender Ausstattung handeln. Wahrscheinlich wird das Nothing Phone (2) genau wie sein Vorgänger mit beson­deren Licht­effekten auffallen.

