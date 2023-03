Heute sind sie Konkurrenten, früher gehörten sie zusammen: Ausgerechnet Honor findet, dass man im Vergleich zur früheren Muttergesellschaft besser aufgestellt ist. Huawei verfügt zwar über ein größeres Ökosystem, doch Honor habe die besseren Produkte – meint zumindest der Honor-Chef.

Honor: Besser als Huawei?

Honor hat als ehemalige Tochterfirma gegen Huawei ausgeholt. Bei einer Frage- und Antwortrunde am Rande des Mobile World Congress gab sich Honor-Chef Zhao Ming alles andere als bescheiden. Im Vergleich zu Huawei sei man mittlerweile einfach besser aufgestellt. Honor würde sich auf gute Produkte konzentrieren und sei damit erfolgreicher als die frühere Muttergesellschaft.

Ming zufolge verfügt Huawei über ein sehr umfangreiches Ökosystem und besitzt in den Bereichen Industrie, Innovation und Management viele Fähigkeiten, doch am Ende kommt es eben auf die Produkte an. In den letzten zwei Jahren habe Honor einen neuen Weg eingeschlagen. Anders als Huawei will man sich weiter auf den Markt für Unterhaltungselektronik konzentrieren (Quelle: Huawei Central).

Tatsächlich steht Honor nach der erzwungenen Trennung von Huawei ziemlich gut da. Im Kamera-Ranking von DxOMark hat es das Smartphone Honor Magic 5 Pro gerade auf den ersten Platz geschafft. Die Konkurrenz von Huawei, das Mate 50 Pro, wurde auf den zweiten Platz verwiesen. Das neue Honor-Handy soll zudem fünf Jahre Sicherheitsupdates und drei neue Android-Versionen erhalten.

Im Video: Das halten wir vom Honor Magic 5 Pro.

Honor-Handys weiter mit Google-Apps

Huawei sah sich im Zuge von US-Sanktionen gezwungen, sich Ende 2020 von der Honor-Marke zu trennen. Zwar konnte dadurch wohl ein Milliardenbetrag eingenommen werden, doch seitdem steht es um die ehemalige Tochter teils besser als zuvor. Honor ist zu einem neuen Konkurrenten geworden, der seine Handys auch noch mit Google-Apps und -Diensten ausstatten kann. Das ist Huawei weiter untersagt.

