Mit dem Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra hat Samsung drei spannende Smartphones veröffentlicht, die trotz der kleineren Anpassungen einen guten Eindruck hinterlassen. Bei einigen Besitzerinnen und Besitzern der Smartphones sorgt ein Problem aber für schlechte Stimmung. Besonders ärgerlich ist, dass dieses Problem schon beim Galaxy S22 aufgetreten ist.

Samsung Galaxy S23 hat Probleme mit Android Auto

Immer wenn Samsung neue Smartphones auf den Markt bringt, tauchen früher oder später Probleme auf. Je mehr Menschen die neuen Geräte nutzen, desto schneller werden diese entdeckt. Schon beim Galaxy S22 gab es Probleme mit Android Auto. Die Verbindung konnte entweder nicht aufgebaut werden oder war sehr instabil. Genau das gleiche Problem besteht jetzt auch bei den Galaxy-S23-Smartphone. Erste Besitzerinnen und Besitzer beschweren sich aktuell im Forum von Google und auf Reddit über die Probleme mit Android Auto.

Die Probleme liegen dabei nicht am Wagen oder am verbauten System, sondern klar an den neuen Galaxy-S23-Smartphones, denn die älteren Geräte haben fehlerfrei funktioniert. Es scheint also wieder Probleme mit der Stabilität und Komptabilität von Samsung-Handys mit Android Auto zu geben. Dabei melden sich Nutzer die sowohl kabellos als auch per Kabel die Verbindung aufgebaut haben. Es funktioniert bei vielen einfach nicht so, wie es eigentlich sollte, sodass die Besitzer sich sehr frustriert zeigen, dass der gleiche Fehler wieder aufgetaucht ist.

So gut ist die 200-MP-Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra:

Liegt es an Samsung oder Google?

Das lässt sich aktuell nicht sagen, ob es an den neuen Galaxy-S23-Smartphones direkt liegt oder nur die Kombination von neuem Samsung-Handy und Android Auto. Damals hat eine neue Version von Android Auto den Besitzern der Galaxy-S22-Smartphones geholfen. Vielleicht muss Google also etwas tun – oder Samsung. Aktuell sind die Details zu dem Problem sehr unklar.

