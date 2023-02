Mit Hogwarts Legacy bekommen Harry-Potter-Fans jetzt endlich die Eulen-Post, die sie in die Schule für Hexerei und Zauberei einlädt. Ein wichtiger Teil des Hogwarts-Erlebnisses ist im Spiel allerdings gar nicht enthalten. Ein DLC könnte dieses Problem noch lösen.

DLC für Hogwarts Legacy: Fans wollen mehr Sport

In Hogwarts Legacy spielt ihr einen Schüler, der in die Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wird. Anders als Harry Potter könnt ihr in dem magischen Action-RPG allerdings nicht zum Quidditch-Helden werden. Der beliebte Zaubersport fehlt aktuell komplett.

Als offizielle Begründung dafür dient eine Ankündigung des Schulleiters Phineas Nigellus Black, der das jährliche Turnier kurzerhand absagt. Hinter den Kulissen dürfte wohl eher die fehlende Entwicklungszeit schuld sein, wegen der Hogwarts Legacy auch schon mehrere Male verschoben werden musste.

Die Fans auf Reddit wollen jetzt, dass Quidditch mit einem DLC nachgeliefert wird. Laut dem Nutzer kilikkok gebe es sogar bereits mehrere Hinweise im Spiel, die auf eine Rückkehr des Turniers hindeuten. LobbinLobber merkt außerdem an, dass das Spiel bereits vieles von dem beinhaltet, was für Quidditch benötigt wird. So gebe es fliegende Besen, die Bälle und sogar das Quidditch-Feld. Was fehlt, sind natürlich noch die Spielmechaniken, um den Sport mit all seinen verschrobenen Regeln auch wirklich spielen zu können (Reddit).

Fans können von Hogwarts Legacy nicht genug bekommen

Aktuell könnt ihr in Hogwarts Legacy zwar das Schulgelände mit einem fliegenden Besen erkunden, aber nicht Quidditch spielen. Den kompletten Sport ins Spiel zu bringen, ist allerdings sicherlich keine kleine Aufgabe. Hierfür müsste also schon eine größere Erweiterung her.

Abseits vom vielgewünschten Quidditch haben die Fans auch noch einige weitere Vorschläge für DLCs. So würden sie beispielsweise gerne am Trimagischen Turnier teilnehmen oder aber die Winkelgasse und das Zaubereiministerium besuchen.