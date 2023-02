Am 12. Mai 2023 ist es soweit. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint endlich und ist damit der Nachfolger eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Falls ihr euch bis jetzt noch nicht an Breath of the Wild, den ersten Teil, herangetraut habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür gekommen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Facts

The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom – Release und weitere Infos

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Zweiter offizieller Trailer

Die wichtigsten Daten zu The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom:

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Setting: Fantasy

Fantasy Spielmodus: Singleplayer

Singleplayer Plattformen: Nintendo Switch

Nintendo Switch Release: 12. Mai 2023

12. Mai 2023 Altersfreigabe: Ab 12 Jahren freigegeben

Ab 12 Jahren freigegeben Entwickler: Nintendo EPD

Nintendo EPD Publisher: Nintendo

Jetzt günstiger zu haben: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Auch Nintendo weiß, dass vor dem Release von The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom manch einer sicherlich den ersten Teil schnell nachholen möchte. Deshalb gibt es gute Nachrichten für Neueinsteiger: Das erfolgreiche Switch-Spiel Breath of the Wild ist gerade günstiger im Nintendo eShop zu haben.

Schaut in den Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Trailer (2017)

Bis zum 19. Februar könnt ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 30 Prozent Rabatt im Nintendo eShop kaufen – das Spiel kostet dann nur 48,99 Euro.

In Breath of the Wild durchquert ihr als Link die Weiten von Hyrule, erkundet Geheimnisse und müsst den bösen Ganon besiegen, um Hyrule und Prinzessin Zelda zu retten. Tears of the Kingdom ist der Nachfolger, den ihr mittlerweile schon vorbestellen könnt. Im Spiel werdet ihr nicht nur die Spielwelt auf dem Boden, sondern auch fliegende Inseln erkunden. Zudem scheint euch Tears of a Kingdom noch mehr kreative Freiheit im Kampf und in der Fortbewegung bieten zu wollen. Doch natürlich sucht das Böse euch hier ein weiteres Mal heim und ihr müsst eine Möglichkeit finden, Hyrule erneut zu retten.

The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom erscheint voraussichtlich am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.