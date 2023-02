Die Xbox-Charts haben einen neuen Spitzenreiter. Nachdem FIFA 23 in der Bestseller-Liste lange Zeit über unantastbar schien, hat ein brandneues und langersehntes RPG nun für einen Thronwechsel gesorgt.

EAs Fußball-Simulation FIFA 23 hat in den letzten Wochen einen äußerst langen Atem bewiesen und konnte als Dauerspitzenreiter die Xbox-Charts dominieren. Das hat nun jedoch ein Ende, denn das mit Spannung erwartete RPG Hogwarts Legacy schnappt sich direkt zum Release den ersten Platz in der Bestseller-Liste.

Xbox-Charts: Hogwarts Legacy löst FIFA 23 ab

FIFA 23 hat seit seinem Release Ende September 2022 eine erwartbar lange Zeit an der Spitze der Xbox-Charts verbracht. EAs Dauerbrenner konnte sich vor allem in den letzten Wochen spielend leicht ganz oben halten, denn die Xbox-One-Version war um satte 70 Prozent im Preis reduziert.

In unserem Video zeigen wir euch alles, was ihr über die Charakter-Erstellung in Hogwarts Legacy wissen müsst:

Hogwarts Legacy setzt diesem Siegeszug nun jedoch ein Ende: Seit dem 10. Februar 2023 ist das Harry-Potter-RPG offiziell im Xbox-Store verfügbar und kann sich direkt zum Release in der Digital Deluxe Edition den ersten Platz in den Charts krallen, die neben dem Basis-Spiel auch noch einige Special-Items beinhaltet. FIFA 23 fällt dahinter auf den zweiten Platz zurück. (Quelle: Xbox)

Hogwarts Legacy trotzt Kontroversen zum Release

Wegen der transphoben Äußerungen von Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling ist Hogwarts Legacy wohl eines der am kontroversesten diskutierten Spiele der letzten Jahre. Das Zauberer-RPG hat sich in der Branche längst zu einem Politikum entwickelt, doch dem Erfolg des Rollenspiels hat dies offensichtlich nicht geschadet. Neben dem Erfolg in den Xbox-Charts hat Hogwarts Legacy auch noch einen Streaming-Rekord auf Twitch gebrochen und ist auf Steam ohnehin schon seit Wochen Topseller Nummer 1.

Keine Lust auf Hogwarts Legacy? Dann schnappt euch einen Strategie-Klassiker, der es nach 24 Jahren in die Xbox-Charts geschafft hat.

