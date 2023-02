Seit dem 7. Februar können Käufer der Deluxe Edition oder der Collectors Edition in die magische Welt von Hogwarts Legacy abtauchen. Und das Interesse an dem kontroversen Spiel ist riesig! So hat Hogwarts Legacy nun den Twitch-Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer gebrochen.

Hogwarts Legacy Facts

Hogwarts Legacy ist die neue Nummer 1

Hogwarts Legacy entwickelt sich zu einem echten Mega-Hit. Seit Wochen befinden sich die verschiedenen Editionen in den Topseller-Charts bei Amazon, PlayStation und Steam. Nun hat das magische Open-World-Game aber seinen ersten Rekord gebrochen!

Am Abend des 7. Februar 2023 war es mit mehr als 1,3 Millionen Zuschauern das beliebteste Spiel auf der Streaming-Plattform Twitch. Damit hat Hogwarts Legacy nicht nur den Rekord von Cyberpunk 2077 gebrochen, sondern auch populäre Multiplayer-Spiele wie Minecraft oder GTA 5 hinter sich gelassen.

Der Rekord gilt wohlgemerkt nur für die Singleplayer-Kategorie. Dennoch ist das ein gewaltiger Erfolg für das kontroverse Spiel.

Der Erfolg auf Twitch geht aber nicht nur auf die reine Neugierde der Zuschauer zurück. Wer nämlich eine gewisse Zeit Hogwarts-Legacy-Streams auf Twitch verfolgt, der bekommt einige exklusive Ingame-Items geschenkt – sogenannte Twitch Drops.

Welche das genau sind, das entnehmt ihr diesem Tweet vom offiziellen Hogwarts-Legacy-Account:

Lohnt sich der Kauf von Hogwarts Legacy?

Falls ihr indessen noch mit dem Kauf des Spiels hadert, dann können wir euch das umfangreiche Review von unserem spieletipps-Kollegen Jens-Magnus Krause empfehlen:

Regulär erscheint das Spiel nach wie vor am 10. Februar für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC.

PS4- und Xbox-One-Besitzer müssen sich indessen bis zum 4. April 2023 gedulden. Erst dann erscheint die Last-Gen-Version von Hogwarts Legacy auf den alten Konsolen.

Nintendo-Fans können dagegen erst im Sommer loslegen. Die Switch-Fassung erscheint mit einiger Verspätung am 25. Juli 2023.