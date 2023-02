Sony und Microsoft haben ihre neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Im direkten Vergleich wird klar: Auch wenn die Xbox in den letzten Jahren an Beliebtheit dazugewonnen hat, gegen Sony hat Microsoft mit seiner Konsole auch weiterhin keine Chance. Zumindest, wenn man die Umsätze der beiden Parteien gegenüberstellt.

PlayStation 5 Facts

Eine Frage des Geldes: PlayStation liegt weit vor der Xbox

Mit der Xbox Series und dem Game Pass hat es Microsoft in den letzten Jahren geschafft, sich einen Platz in den Herzen vieler Gamer zu sichern. Generell hat man das Gefühl, dass immer mehr Leute inzwischen zur Xbox greifen und der PlayStation den Rücken kehren. Das dürfte auch an der Preiserhöhung der PS5 und der mangelnden Verfügbarkeit der Sony-Konsole liegen. Letztere scheint nun jedoch endlich überwunden zu sein.

Doch spiegelt sich dieses Ergebnis auch in den Umsatzzahlen der Unternehmen wider? Aktuelle Dokumente von Sony und Microsoft geben Aufschluss. Im Jahr 2022 konnte Microsoft mit der Xbox-Sparte 15,56 Milliarden US-Dollar einfahren – ein starker Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Sony hingegen verbucht im gleichen Zeitraum einen Umsatz von satten 24,41 Milliarden US-Dollar (Quelle: Tweaktown). Auch hier ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück – um rund 200 Millionen US-Dollar – jedoch nicht ansatzweise so stark wie bei der Xbox. Mit diesem Ergebnis liegt Sony in Sachen Umsatz rund 57 Prozent vor Microsofts Gaming-Sparte.

Wir wollten von euch wissen, welche Current-Gen-Konsole ihr bevorzugt: die Xbox Series oder doch die PS5? Das waren eure Antworten:

Verkaufszahlen PS5 vs. Xbox Series: Microsoft hält sich bedeckt

Doch die Umsatzzahlen sind nicht die einzige Metrik, an der man den Erfolg der beiden Kontrahenten messen könnte. Auch die Verkaufszahlen von Xbox Series und PS5 würden einen wichtigen Anhaltspunkt zur Beliebtheit der Konsolen liefern. Doch nur Sony spielt hier mit offenen Karten. Bislang habe man rund 32,1 Millionen PS5-Konsolen verkaufen können.

Gegen die alten Konsolen haben weder PS5 noch Xbox Series eine Chance, wenn es um blanke Verkaufszahlen geht:

Microsoft hingegen schweigt zu diesem Thema. Aktuell geht man jedoch davon aus, dass Xbox Series S und Xbox Series X sich inzwischen über 20 Millionen Mal verkauft haben. Offizielle Zahlen gibt es allerdings nicht, es handelt sich lediglich um Schätzungen (Quelle: VGChartz).