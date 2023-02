Als Gaming-Redakteurin (und Spiele-Fan) besitze ich die PS5 sowie die Xbox Series X, wobei ich eines feststellen muss: Beide Konsolen besitzen ihre Vorteile und Nachteile, und die perfekte Konsole hätte in meinen Augen einen Xbox Game Pass und den PS5-Controller (und die PSVR2). Da es diese Konsole aber noch nicht gibt, muss ich der PS5 eines zugestehen: Sie fühlt sich für mich aufgrund eines Features wirklich wie Next-Gen an.

Die PlayStation 5 hat etwas, das zukünftigen Konsolen nicht fehlen darf

Es mag eine komplett subjektive Meinung sein, aber das Beste an der PS5 ist und bleibt für mich der Controller. Und es ist überdurchschnittlich nervig, dass eben dieser Controller gefühlt alle paar Minuten geladen werden muss, doch immerhin bietet er dafür haptisches Feedback.

In Ghostwire: Tokyo fühle ich jeden Regentropfen der grafisch wunderschönen Stadt auf meinen Händen. Zwar werden die nicht nass, aber der Controller reagiert auf Regen im Spiel mit leichtfüßigem Klopfen, das ... tip tip tip ... mich nicht aus dem Geschehen reißt, sondern mich weiter integriert. In anderen Blockbustern spüre ich die Schritte meines Charakters, ich spüre Wind, Schnee und den Unterschied zwischen verschiedenen Attacken. Ich spüre, wie sehr oder wie wenig ich meinen Bogen spanne.

Das haptische Feedback des PS5-Controllers ist nicht dafür da, um euch mit einem coolen Effekt aus dem Spiel zu holen. Vielmehr verschwindet es in den Szenen des Spiels, macht sie aber gleichzeitig lebendiger und echter. In Sachen Immersion ist dieses haptische Feedback eine wahnsinnig spannende Entdeckung, die in meinen Augen jedes Spielesystem, ob PC oder Konsole, einholen sollte.

Ja, die Grafik mit den neuen Konsolen ist wunderbar. Ja, die Ladezeiten sind kürzer. Aber alles, was das Spielgefühl selbst verstärkt und mich tiefer in die Geschichte zieht, verdient einfach ein besonderes Lob. Und man kann sagen, was man will, aber PlayStation konzentriert sich momentan auf genau das. Im Gegensatz zur Xbox Series.

Die PS5 ist nicht besser als die Xbox Series – aber sie geht in eine „bessere“ Richtung

Das heißt übersetzt: „Xbox, ich mag dich wirklich sehr gern – aber warum hast du kein haptisches Feedback?“

Für mich steht fest, dass die nächste Xbox haptisches Feedback ins Spiel bringen muss. Noch besser wäre es, wenn bereits in den nächsten ein oder zwei Jahren ein neuer Xbox-Controller auf dem Markt erscheint. Und was ist eigentlich mit einer VR-Brille für die Xbox?

Das Gute an der Xbox Series ist ohne Frage der fantastische Game Pass. Hier könnt ihr mit einem Abo Blockbuster-Releases wie Starfield, Scorn oder auch Atomic Heart spielen. Selbst Wenig-Spieler kommen hier auf ihre Kosten, wenn sie gefallen an guten RPGs oder den besten Indie-Spielen finden. Doch wenn wir das Augenmerk auf technischen Fortschritt und das nebulöse „Gaming der Zukunft“ legen, so hat Sony weiterhin die Nase vorn.