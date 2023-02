God of War Ragnarök ist die langersehnte Rückkehr von Götterschlächter Kratos und seinem Boy Ateus! Wer den Action-Kracher bisher verpasst hat oder skeptisch war, der kann das PlayStation-Spiel jetzt drei Stunden lang testen. Wir erklären euch wie!

God of War: Ragnarök Facts

God of War landet bei PS Plus Premium

Welches Spiel war im vergangenen Jahr am besten? Für viele Spieler gibt es hier nur zwei Antworten: Elden Ring und God of War Ragnarök. Letzteres könnt ihr jetzt via PlayStation Plus ganze drei Stunden lang testen.

Was müsst ihr dafür machen?

Zunächst einmal braucht ihr nicht irgendein PS Plus, sondern die Premium-Variante. Seit Sommer 2022 gibt es den digitalen Service von Sony in drei Stufen. Mehr dazu in diesem Artikel:

Regulär kostet PlayStation Plus Premium 17,99 Euro im Monat. Dafür bekommt ihr unter anderem Zugang zu über 340 Spielen aus der gesamten PlayStation-Geschichte. Dazu kommen noch exklusive Rabatte im Shop und Demos.

Und hier kommt God of War Ragnarök ins Spiel. Der Action-Blockbuster ist ab sofort ebenfalls als Demo verfügbar! Damit könnt ihr die Vollversion des Spiels drei Stunden lang antesten. Euer Spielstand wird dabei auch über die Testzeit hinaus übernommen.

Ihr könnt also im Anschluss auf einen saftigen Sale warten oder aber die Disc-Version bei Amazon und Co. bestellen.

God of War Ragnarök [PlayStation 5] 100% Uncut Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2023 11:44 Uhr

So erhaltet ihr PS Plus Premium kostenlos

Sony bietet für PlayStation Plus Premium übrigens eine kostenlose Testphase von sieben Tagen an – vorausgesetzt ihr habt den Dienst noch nicht genutzt. Wer also Neukunde ist, der kann God of War Ragnarök ohne weitere Kosten ausprobieren!

Denkt nur daran den Dienst innerhalb der Probezeit wieder rechtzeitig zu kündigen. Andernfalls werden die bereits erwähnten 17,99 Euro fällig. Die lohnen sich in erster Linie für Vollzeitzocker und Liebhaber von Klassikern.

Denn mit Premium erhaltet ihr auch Zugang zu Spielen aus der PS1-, PS2- und der PS3-Ära.