Es ist soweit: Sony hat den neuen PS-Plus-Service auch in Europa veröffentlicht. Somit können interessierte PlayStation-Fans ab jetzt zwischen den drei neuen Abo-Modellen auswählen. Wir erklären euch, was ihr beachten müsst und wie viel jedes Abo kostet.

Update vom 23.06.2022:

Das neue PS Plus startet heute in Europa

Ab sofort können europäische PS-Plus-User zwischen den drei neuen Abo-Modellen entscheiden.

Für ein besseres Verständnis der genauen Unterschiede und Vorteile, empfehlen wir den nachfolgenden Text.

Ursprüngliche Meldung vom 29.03.2022:

PlayStation Plus: Das sind die neuen Modelle und Preise

Es ist kein Geheimnis das Sony schon seit einiger Zeit an einer „Game Pass“-Alternative arbeitet. Nun hat das japanische Unternehmen entsprechende Details auf dem offiziellen PlayStation-Blog veröffentlicht. Somit steht auch fest, was Gamer im kommenden Sommer erwartet!

Zunächst einmal wird der Streaming-Dienst PlayStation Now aufgelöst und in den neuen „PlayStation Plus“-Service integriert. Anstatt nur einem Abo, wie das bisher der Fall war, haben PlayStation-User in Zukunft die Wahl zwischen drei Abo-Varianten:

1. PlayStation Plus Essential (8,99 Euro pro Monat)

Dieses Abo entspricht dem bisherigen „PlayStation Plus“-Modell. Beinhaltet also den Online Multiplayer, besondere Rabatte im Store und monatliche „Gratis“-Spiele.

2. PlayStation Plus Extra (13,99 Euro pro Monat)

Dieses Abo beinhaltet zusätzlich zu der Essential-Variante über 400 PS4- und PS5-Spiele, die ihr euch auf eure Konsole runterladen könnt.

3. PlayStation Plus Premium (17,99 Euro pro Monat)

Dieses Abo beinhaltet alle Vorteile der Essential- und der Extra-Variante, gewährt euch aber darüber hinaus auch noch Zugriff auf mehr als 340 PlayStation-Klassiker aus der PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Ära. PS3-Games werden allerdings nur streambar sein.

Keine First-Party-Games zum Release

Im Gegensatz zum Xbox Game Pass wird der neue „PlayStation Plus“-Service aber keine First-Party-Games zum Release enthalten. Laut PlayStation-Boss Jim Ryan passt diese Strategie nicht zu Sony (Quelle: gamesindustry.biz).

Allerdings werden Nutzer der Extra- und der Premium-Variante Zugriff auf (teilweise) relativ junge PlayStation-Blockbuster haben. Darunter zum Beispiel Returnal und Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Der neue „PlayStation Plus“-Service soll im Juni 2022 an den Start gehen. Zunächst in Asien und im Anschluss folgen Nordamerika und Europa.

