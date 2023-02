Microsoft möchte mehr auf Nachhaltigkeit achten. Vor allem sei es wichtig, den CO₂-Ausstoß zu verringern, weswegen es auf den Xbox-Konsolen nun eine neue Option gibt.

Xbox: Microsoft möchte Kohlendioxid-Ausstoß verringern

Microsoft setzt beim Umweltschutz auf eine Kombination aus Investitionen in nachhaltige Technologien und Änderungen in den Abläufen. Das neueste Vorhaben des Unternehmens lautet, CO₂-bewusst zu sein. Das bedeutet, „den Kohlenstofffußabdruck zu reduzieren, indem Updates und Downloads so optimiert werden, dass sie zu einer Zeit ausgeführt werden, in der die Konsole die meiste erneuerbare Energie nutzen kann“, so das Unternehmen (Quelle: Microsoft).

Hinweis: In der deutschen Übersetzung von Microsoft wird von Kohlenstoff gesprochen, gemeint ist allerdings CO₂ beziehungsweise Kohlendioxid.

Eure heruntergefahrene Xbox Series X|S wird also in der Lage sein, automatische Updates zu erhalten. Zudem werden regionale Daten zur CO₂-Belastung genutzt, um Xbox Spiele-, App- und Betriebssystem-Updates dann auszuführen, wenn ein höherer Anteil des Stroms aus emissionsarmen Quellen des Stromnetzes stammt.

Diese Funktion wird derzeit bei den Nutzern des Insider-Programms getestet. Deren Konsolen wurden automatisch in den Shutdown-Modus versetzt. So werde laut Microsoft Energie gespart, dies habe aber keinen negativen Einfluss auf die Leistung oder das Gameplay der Konsole. Wünscht ihr das nicht, bleibt der Ruhezustand/Standby-Modus eine Option, die ihr auswählen könnt.

Xbox: Schnelleres Hochladen während der „aktiven Stunden“

Es gibt ein weiteres Update der Energieeinstellungen. Hier könnt ihr künftig die neue Einstellung „Aktive Stunden“ wählen. In dieser Zeit wird eure Konsole schneller hochgefahren und kann aus der Ferne aufgeweckt werden. Ist die Zeit abgelaufen, wird die Konsole vollständig heruntergefahren und spart so noch einmal etwas Strom.

Die aktiven Stunden der Xbox Series X|S werden laut Microsoft automatisch aktiviert und auf der Grundlage der Zeiten geplant, zu denen die Konsole vorher benutzt wurde. Später soll es noch die Möglichkeit geben, die aktiven Stunden selbst zu konfigurieren, die standardmäßig auf „immer aktiv“ gestellt sind.