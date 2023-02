Hogwarts Legacy ist raus und die Kritiker sind begeistert! Allerdings fehlt der magischen Open World ein bestimmtes Feature und zwar die Möglichkeit Quidditch zu spielen. Grund genug ein Remake von Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft zu fordern!

Hogwarts Legacy Facts

Kein Quidditch in Hogwarts Legacy

Lange mussten sich Harry-Potter-Fans gedulden, aber jetzt ist es endlich soweit: Hogwarts Legacy ist ab sofort erhältlich! Vorausgesetzt ihr habt euch die Deluxe Edition oder die Collectors Edition gekauft. Der reguläre Release erfolgt dagegen erst am 10. Februar 2023.

Punkt Null Uhr fiel der Startschuss für Konsolen-Spieler, die seitdem die magische Welt erkunden können und dabei allerlei Zauber lernen. Nur eine wichtige Sache aus den Büchern und Filmen fehlt: Die Möglichkeit Quidditch zu spielen!

Das schreit regelrecht nach einem Remake von Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft. Das Sport-Spiel erschien 2003 für die PlayStation 2, den Nintendo GameCube, die Xbox und den PC.

In dem Spin-Off sucht ihr euch ein Land aus, darunter die USA, Japan und sogar Deutschland und tretet dann mit eurem Team in der titelgebenden Quidditch-Weltmeisterschaft an. Dort dreht sich alles um Tore, gefährliche Klatscher und den goldenen Schnatz.

Natürlich lassen sich auch die Hausmannschaften von Hogwarts spielen. Diese dienen aber mehr als Tutorial und können nicht an der WM teilnehmen.

Unsere Kollegen von Spieletipps haben Hogwarts Legacy ausführlich getestet:

Wie wahrscheinlich ist ein Remake?

Obwohl das Spiel damals eher durchwachsene Kritiken bekam, 69 Prozent auf Metacritic, gilt es heute als echter Fan-Liebling. Was wohl auch daran liegt, dass es nie wieder ein ähnliches Spiel gab, das den ungewöhnlichen Sport in den Fokus gestellt hat.

Und auch wenn es (bisher) keine Hinweise auf ein mögliches Remake gibt, so wäre eine Neuauflage dennoch wünschenswert. Gerade weil Quidditch in Hogwarts Legacy keine Rolle spielt.

Stellt euch einfach mal vor wie ein solches Game heute auf der PlayStation 5 aussehen würde – mit moderner Grafik und einigen Änderungen, was das Gameplay betrifft. Nur bitte ohne FIFA-typische Mikrotransaktionen.