Mit dem Ioniq 6 will Hyundai die Erfolgsgeschichte weiterschreiben, schließlich konnte der Ioniq 5 Kritiker schon überzeugen. Damit auch der kleine Bruder gut ankommt, holt sich Hyundai prominente Unterstützung – und mehr als nur ein bisschen Inspiration von Sony.

Mobility Facts

Dad-Jokes im E-Auto: Sosie und Kevin Bacon unterwegs im Hyundai Ioniq 6

Mit dem Ioniq 5 hat Hyundai einiges richtig gemacht. Der Technik-Bruder von Kia, der EV6, konnte sogar besonders überzeugen. Jetzt will der Hyundai-Konzern aber unter eigener Marke nachlegen und hat den Ioniq 6 vorgestellt: eine Elektro-Limousine, die mit optimierter Effizienz die Konkurrenz in den Schatten stellen soll.

Doch nicht nur technisch will Hyundai überzeugen, sondern hat sich auch fürs Marketing etwas einfallen lassen. Mit Kevin Bacon hat sich der südkoreanische Autobauer einen Hollywood-Star aus der ersten Riege gesichert. Doch ganz originell ist der Spot, der dabei rausgekommen ist, auch wieder nicht. Was ihn allerdings nicht weniger amüsant macht.

Doch Kultschauspieler Kevin Bacon ist nicht allein. Mit dabei ist seine Tochter Sosie. Bacon gibt den alternden technikfremden Papa, der nun auf einmal seine Liebe zum Elektroauto entdeckt hat. Während seine – verständlicherweise – irritierte Tochter mit allerlei typischen Sprüchen und mal mehr, mal weniger peinlichen Dad-Jokes leben muss.

Beispiel God of War Ragnarök? Hyundai hat sich bei Sony bedient

Eine nicht eben ungewöhnliche Chemie, die zuletzt auch Sony erfolgreich für die Promotion des jüngsten PS5-Hammers genutzt hat: Für einen gefeierten Werbespot für God of War Ragnarök waren Ben Stiller, John Travolta und LeBron James am Start, gemeinsam mit ihrem Nachwuchs, der sich über die Hobbys der Väter pikierte.

Hyundai macht sich mit seinem Spot exakt die gleiche Situation zunutze. Nur versetzt man das Ganze auf die Fahrt im E-Auto und den Stopp an der Ladestation, statt in eine Art familientherapeutische Sitzung. So oder so, es funktioniert – und dürfte auch dem Ioniq 6 etwas zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren.

Übrigens, in der Autoindustrie ist es auch keine Seltenheit, sich bekannte Gesichter zu holen, um die neuen Fahrzeuge zu präsentieren. Ewan McGregor, bekannt unter anderem als junger Obi-Wan Kenobi, stand für VWs ID. Buzz vor der Kamera sowie Arnold Schwarzenegger und Salma Hayek für BMWs iX.

