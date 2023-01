Tesla lässt die Preise purzeln: Model 3 und Model Y sind für deutsche Kunden stark im Preis gefallen. Auch in den USA und China nimmt der E-Auto-Pionier deutlich weniger Geld für seine Fahrzeuge. Experten sehen darin ein starkes Zeichen: Der „Preiskrieg“ bei Elektroautos könnte schon begonnen haben.

Tesla zettelt Machtkampf an: E-Auto-Preis so wichtig wie nie

Teslas jüngste Preissenkungen könnten der Auftakt zu einem massiven Preiskampf bei E-Autos sein. Diese Ansicht vertreten mehrere Experten, die einen Blick auf die aktuelle Lage beim E-Auto-Pionier geworfen haben. Die neuen, deutlich günstigeren Preise, die das US-Unternehmen in mehreren Märkten angesetzt hat, würden eine „wichtige Verlagerung für den E-Auto-Markt“ bedeuten, meint etwa Jessica Caldwell, Branchenexpertin des amerikanischen Onlinemarktplatzes Edmunds (via The Verge).

Tesla hatte zunächst in China viel weniger Geld für Model 3 und Model Y verlangt – ein Schritt, der besonders bei vorigen Käufern nicht gut ankam. Auch deutsche Kunden zahlen inzwischen Tausende Euro weniger für die beiden Volumenmodelle als noch vor kurzem. Die Reduzierung sorgt außerdem dafür, dass Kundinnen und Kunden teilweise wieder mehr Umweltbonus mitnehmen können.

In den USA ist der Preissprung beim Model Y extrem: Für die Performance-Edition zahlen Käufer bis zu 13.000 US-Dollar weniger. Solche Änderungen seien „selten zu sehen in der Branche“, so Robby DeGraff, Analyst beim Marktforscher AutoPacific. Für Dan Ives, Chefanalyst bei der Investmentbank Wedbush Securities, zielt Tesla mit dem Schritt klar auf europäische Hersteller ab. Ihm zufolge ist die Zeit der Sandkastenspiele vorbei, der „E-Auto-Preiskrieg“ bereits im Gange.

Teure Modelle, mehr Marge: Strategie deutscher Autobauer rächt sich

Die Amerikaner bauen also Druck auf Hersteller auf, die ihre Elektroautos bisher ebenfalls zu stolzen Preisen angeboten haben. Gerade die europäischen Autobauer haben in den letzten Jahren verstärkt auf teure Modelle gesetzt und damit Erfolge gefeiert.

Der Schritt von Tesla könnte nun ein deutliches Anzeichen sein, dass der Wind sich dreht. VW und Co. sollten sich warm anziehen. Denn Tesla hat früh vorgesorgt und produziert unabhängiger als viele deutsche Marken. Damit hat der US-Autobauer auch mehr Macht und Spielraum bei den Preisen, während viele andere mit hohen Preisen und Nachschubsorgen zu kämpfen haben.